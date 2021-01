Riapre l’Angolo Divino, anche se in una nuova città: ma l’affetto ed i buoni sentimenti sono sempre gli stessi. Stiamo parlando di Che Dio Ci Aiuti 6, che debutta questa sera, 7 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno. Elena Sofia Ricci torna per la sesta stagione -un record per lei, che su sua stessa ammissione è allergica alla lunga serialità– nei panni di Suor Angela che, questa volta, dovrà confrontarsi con il suo passato.

Inevitabile che Raiuno punti molto, per questa partenza d’anno, sulla serie co-prodotta da Rai Fiction e dalla Lux Vide, per la regia di Francesco Vicario. Che Dio Ci Aiuti 6, infatti, tornerà in onda già domenica prossima, con la seconda puntata, e poi di nuovo giovedì prossimo, con la terza.

Le anticipazioni della prima puntata

Ma cosa succede nei primi due episodi? Nel primo, “E tu, sei pronto?”, Suor Angela,(Valeria Fabrizi) e le ragazze del convento si spostano, come era stato anticipato da una lettera del Papa che le protagoniste hanno ricevuto nel finale della quinta stagione.

Durante il trasloco, Suor Angela inizia ad avere una strana allergia: la religiosa è sotto stress. Da una parte, l’ansia di dover dire a Suor Costanza di essere stata scelta come nuova Madre Superiora, dall’altra la necessità di riaffacciarsi al suo passato, dal momento che ad Assisi vive suo padre Primo (Luigi Diberti): i due non si parlano da tempo.

Azzurra (Francesca Chillemi), intanto, ha abbracciato la vocazione ed è pronta per il postulato. Ad Assisi riesce a far arrivare la piccola Penelope (Olimpia Noviello), che non parla da quando i suoi genitori sono morti ed a cui la giovane tiene molto per un motivo particolare.

A portare Penny ad Assisi è Monica (Diana Del Bufalo), di ritorno nel convento: la donna è stata abbandonata dal marito, con cui aveva deciso di rimettersi per crescere Edoardo (Christian Monaldi). Il suo arrivo, però, mette in crisi Ginevra (Simonetta Columbu), indaffarata per i preparativi del matrimonio con Nico (Gianmarco Sauruno). L’ex novizia si ritrova così a commettere un errore.

Il pubblico, inoltre, farà la conoscenza di Erasmo (Erasmo Genzini), giovane che si è sempre dovuto arrangiare da solo e che sta cercando informazioni sulla madre. Suor Angela ha la sensazione che il suo passato sia legato al giovane e, con un escamotage, riesce a trattenerlo in convento.

Nel secondo episodio, “Posto di blocco”, Ginevra prova a farsi perdonare da Nico, ma è quest’ultimo ha commettere una gaffes che li allontana nuovamente. Suor Costanza ed Azzurra, intanto, sono alle prese rispettivamente con Monica e Penelope: la prima è demotivata ad uscire dalla propria stanza, la seconda non apre bocca. Se per Suor Costanza bisogna spronarle, per Azzurra bisogna coccolarle. Suor Angela, infine, raccoglie tutto il coraggio che ha e decide finalmente di incontrare il padre, ma scopre che l’uomo sta nascondendo qualcosa.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.