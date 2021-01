L’Angolo Divino cambia… angolo. E’ questa una delle novità che aspettano i numerosi fan di Che Dio Ci Aiuti, la cui sesta stagione -a due anni di distanza dalla quinta- è pronta ad andare in onda da domani, 7 gennaio 2021, su Raiuno, dando così di fatto il via alla stagione invernale della lunga serialità Rai.

Che Dio Ci Aiuti 6, le puntate

Sono beni nuovi episodi che andranno in onda, per dieci prime serate: ormai una rarità per qualsiasi serie tv, ma che conferma la fiducia diverso una serie che raccoglie più di sei milioni di telespettatori. Una fiducia che si traduce anche nella sua programmazione: in soli sette giorni, infatti, Raiuno riserverà ben tre prime serate a Che Dio Ci Aiuti 6.

La prima, come detto, andrà in onda domani; la seconda domenica 10 gennaio e la terza giovedì 14. Quindi, salvo cambiamenti, la fiction dovrebbe mantenersi al giovedì sera. Il finale di stagione sarebbe previsto per il 4 marzo, ma in quella data dovrebbe andare in onda la terza serata del Festival di Sanremo. Resta, quindi, da capire, se Raiuno ne anticiperà la messa in onda o la terrà per la settimana successiva.

L’idea della serie è di Carlotta Ercolino; ad adattare il soggetto di serie per la sesta stagione, Elena Bucaccio, Silvia Leuzzi e Sabina Marabini; gli head writer, invece, sono Leuzzi ed Umberto Gnoli, mentre la regia è di Francesco Vicario.

La nuova location di Che Dio Ci Aiuti 6

Per la terza volta, la fictioncambia location: se le prime due stagioni erano state girate a Modena, dalla terza alla quinta il set si era spostato a Fabriano. La sesta, invece, vede i personaggi spostarsi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria.

Assisi diventa anche centrale nel racconto della sesta stagione, dal momento che è la città in cui la protagonista Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha iniziato il suo noviziato e dove vive ancora il padre, Primo (Luigi Diberti), con cui non parla da tempo.

Sarà Assisi ad offrire dunque i nuovi scorsi per le scene in esterna della serie ed anche, ovviamente, il nuovo convento in cui le protagoniste andranno a vivere e dove apriranno il “nuovo” Angolo Divino. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

Le novità del cast di Che Dio Ci Aiuti 6

Come ogni stagione, anche la sesta ha dei nuovi innesti sul fronte dei personaggi: per alcuni che escono e che hanno esaurito le proprie storyline, ne arrivano di nuovi. Tra questi, Erasmo Ferri (Erasmo Genzini, già visto ne L’Isola di Pietro), giovane che sembra avere dei legami con il passato di Suor Angela; Penelope (Olimpia Noviello), bambina che invece finirà sotto l’ala di Azzurra (Francesca Chillemi), ora novizia; Carolina (Isabella Mottinelli), nuova cameriera dell’Angolo Divino ed Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon, nel cast di Doc e de L’Allieva), giovane psichiatra.

Nel cast, però, c’è anche un ritorno: quello di Monica, interpretata da Diana Del Bufalo e già vista nella quarta stagione. Dopo aver lasciato Nico (Gianmarco Saurino) per rimettersi con il marito, la donna tornerà a chiedere aiuto a Suor Angela, di fronte ad una crisi che la costringerà a ricominciare da capo.

Confermato il cast principale: oltre ai già citati Ricci, Chillemi e Saurino, rivedremo anche Simonetta Columbu (Ginevra) e Valeria Fabrizi, la cui Suor Costanza è protagonista di numerosi momenti che alleggeriscono la trama. Infine, prevista una guest star d’eccezione, ovvero Stefano De Martino, presente in uno degli episodi.

La dedica a Sara Melodia

Oggi il nostro abbraccio va a colei che ha donato un'anima alle nostre serie preferite.Cara Sara, alla fine hai ceduto… Posted by Lux Vide on Wednesday, December 2, 2020

Che Dio Ci Aiuti 6 è la prima fiction Lux Vide ad andare in onda dopo la scomparsa avvenuta, a dicembre, di Sara Melodia, responsabile creativa di tutte le serie tv realizzate dalla casa di produzione, venuta a mancare a 46 anni. “Hai lasciato la Lux Vide per un posto migliore”, si legge nel post sui social che Lux Vide le ha dedicato. “Ci avevano provato in tanti a portarti via da noi, gruppi editoriali, produttori. Tutti volevano la Regina della Fiction. Ma tu hai sempre detto no. Avevamo la migliore, il pezzo unico, il talento che capita una volta in una generazione”. A lei è dedicata la serie: a fine della prima puntata si legge la dedica “Alla nostra Saretta”.