C’è posta per te è la trasmissione condotta da Maria De Filippi in prime time su Canale 5. Il programma, che andrà in onda sempre sull’ammiraglia Mediaset, tornerà nel gennaio 2022 per terminare a marzo. Va in onda dal 2000 da ventiquattro edizioni e rappresenta il people show più longevo della televisione italiana. Oltre alla gente comune, da sempre vi prendono parte attori, conduttori, calciatori.

C’è posta per te 2022: quando va in onda?

La venticinquesima edizione di C’è posta per te andrà in onda nel gennaio 2022 fino a marzo in prime time su Canale 5 il sabato sera. Le ultime tre edizioni del programma erano ognuna di nove puntate.

C’è posta per te 2022: anticipazioni ospiti

Prende il via molti mesi prima il toto-ospiti del programma condotto da Maria De Filippi: si parla insistentemente per la prossima edizione della presenza di Meghan Markle, ex duchessa del Sussex e moglie del principe Harry. Il programma vanta negli ultimi anni ospiti internazionali del calibro di Julia Roberts, Sean Penn, Patrick Dempsey, Dustin Hoffman, Jude Law, Bradley Cooper, Matthew McConaughey, Ricky Martin, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, Owen Wilson, Johnny Depp, Can Yaman, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. A quasi ogni edizione partecipano invece ospiti italiani come Francesco Totti, Luca Argentero, Giulia Michelini, Alessandra Amoroso, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Luciana Littizzetto e tanti altri.

C’è posta per te 2022 puntate

Non è ancora stato comunicato il numero di puntate. Le ultime tre edizioni ne prevedevano nove.

C’è posta per te 2022: i postini

Non sono ancora stati resi noti i postini della prossima edizione. Negli anni si sono alternati nel ruolo di postino molti personaggi. Alcuni volti storici, come Maurizio Zamboni (dalla prima edizione) e Marcello Mordino (dalla seconda) sono ancora presenti. Altri, come Stephanie Marianeschi, Walter Zenga, Rossella Brescia, Rffaella Mennoia, Vittorio Cassarà, Marco Speranza, Luca De Luca e Oni Pustina, che hanno ceduto il testimone a Gianfranco Apicerni (a partire dal 2011), Chiara Carcano (dal 2018) e Andrea Offredi (dal 2018).

C’è posta per te 2022: streaming

La trasmissione andrà in onda su Canale 5 e in livestreaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sempre sullo stesso sito sarà possibile rivederne le puntate anche nei giorni successivi.

C’è posta per te 2022: format

Andando in onda da ben 21 anni ormai si tratta di un format che va in onda in molti altri Paesi. Per esempio è sbarcato in Francia, Germania, Stati Uniti, Portogallo, Turchia, Argentina, Venezuela, Belgio, Canada, Albania ed Egitto.