Scrivevamo poche ore fa di quanto fosse importante il tempismo nella vita e nella televisione, a proposito dell’uscita della seconda stagione di Lol, in concomitanza con lo scoppio della guerra in Ucraina. E proprio a proposito di tempismo siamo qui a dare conto dell’ospitata di Francesco Totti a C’è posta per te, nella puntata in onda sabato prossimo, 26 febbraio 2022, su Canale 5.

Francesco Totti è senza dubbio il personaggio nostrano più chiacchierato della settimana, insieme a Ilary Blasi, per via delle indiscrezioni relativamente alla presunta crisi del loro matrimonio. Una notizia che sfiora le questioni televisive, Isola dei famosi compresa, come vi abbiamo raccontato da queste parti.

Non potete assolutamente perdere l'appuntamento con #CePostaPerTe perché ci sarà lui: capitano e leggenda della Roma, unico e inimitabile @Totti 😍 Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/uRMIsvVxAK — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 24, 2022

In questo caso appare complicato immaginare che nella scelta di Maria De Filippi di piazzare l’ospitata di Totti nella puntata di questa settimana non ci sia una maliziosa strategia di cavalcare l’onda mediatica, peraltro con un programma televisivo registrato. Nel corso dell’ospitata dell’ex capitano della Roma ci saranno riferimenti, anche impliciti, alla sua vita matrimoniale che finiranno per rimbalzare su social e siti?

Ricordiamo che poco più di una settimana fa (prima, quindi, che scoppiasse il caso), in occasione della prima puntata di Michelle Impossible, Ilary Blasi aveva ironizzato sul suo matrimonio: