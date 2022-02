La puntata di Cartabianca di ieri sera ha prodotto sostanzialmente due notizie televisivamente interessanti. La prima: il consueto collegamento con Mauro Corona è stato spostato di circa un’ora, andando in onda a metà diretta, ben dopo le ore 22.00. Una mossa – conseguenza della scelta di affrontare in apertura il tema legato alle tensioni tra Russia e Ucraina- che ha prevedibilmente danneggiato il programma in termini di dati Auditel (media di solo 3.73% di share, con meno di 800 mila telespettatori, battuto sia da Fuori dal coro sia da DiMartedì).

La seconda notizia è connessa all’ospitata di Andrea Ruggeri, parlamentare di Forza Italia, ma soprattutto principale accusatore di Sigfrido Ranucci in commissione di Vigilanza sul caso delle presunte molestie sessuali ai danni di colleghe e sui presunti dossier contro avversari politici.

A quanto ci risulta Ruggeri non era tra gli ospiti previsti della puntata di Cartabianca di ieri, ma è stato chiamato in extremis per sostituire la collega Lucia Ronzulli (il cui nome in effetti risultava nel comunicato stampa diffuso qualche ora prima della diretta dalla Rai). Una vendetta di Bianca Berlinguer, i cui rapporti con il vicedirettore di Rai3 Ranucci sono decisamente complicati (a novembre scorso risale il caso dell’ospitata del conduttore di Report da Floris su La7), o soltanto una curiosa coincidenza?

La risposta, al momento, non c’è. Nelle prossime ore capiremo se la mossa dell’ex direttrice del Tg3 ha provocato reazioni a Viale Mazzini e in particolare tra i dirigenti di Rai3. Va segnalato, per completezza, che qualche dubbio in questo senso era sorto già dopo l’ospitata di domenica scorsa di Piero Sansonetti a Che tempo che fa, visto che il direttore de Il Riformista è molto critico (eufemismo) nei confronti di Ranucci.