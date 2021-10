Nell’intervista concessa da Carlo Fuortes al quotidiano La Repubblica l’amministratore delegato della Rai non ha parlato solo del piano industriale approvato fresco di approvazione in Cda e della rivoluzione delle direzioni di genere. Fuortes si è espresso anche sui due temi caldi legati più da vicino al prodotto televisivo. Nello specifico, a due prodotti televisivi, ossia Ballando con le stelle e Un Posto al sole. Programmi che negli scorsi giorni sono stati oggetto anche di scambi dialettici nel dibattito politico (eppure Fuortes dichiara con sicumera che “nella mia Rai i partiti non bussano più“).

La trasmissione di Milly Carlucci è finita sui quotidiani (e al centro di talk show come Piazzapulita) dopo lo scoppio del caso Mietta. A questo proposito l’ad Rai ha spiegato con cristallina chiarezza il suo punto di vista, francamente assai facilmente condivisibile:

La Rai, come tutte le aziende, è tenuta a rispettare le leggi dello Stato. Chi partecipa ai programmi deve esibire il Green Pass. Ed è stato fatto. Non esiste obbligo vaccinale e noi non possiamo costringere dipendenti, conduttori o autori a vaccinarsi.

L’altra questione, ancora più prettamente televisiva, riguarda Un posto al sole, il cui spostamento in palinsesto – come vi abbiamo raccontato in anteprima su TvBlog – sembra essere scongiurato, almeno per il momento. Anche se le parole di Carlo Fuortes, in questo caso, danno una qualche sensazione di vaghezza: