Un posto al sole resta nell’access di Rai3, nessun programma informativo in arrivo (per ora)

Tanto tuonò che non piovve. E’ stata una di quelle indiscrezioni che hanno mosso gli animi di uno dei gruppi di fans più nutrito e battagliero. Il riferimento è a quella voce che avrebbe voluto un cambio di collocazione della storica soap opera Un posto al sole, diffusa ormai da tanti anni dalle frequenze della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

L’ipotesi, che era nata da alcune parti di viale Mazzini, era quella di mettere in onda nell’access time di Rai3 un programma informativo che avrebbe dovuto fare concorrenza alle offerte parallele in onda su Rete 4 e su La7. Si sarebbe voluto quindi contro programmare Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber (che per altro sostanzialmente pareggia negli ascolti proprio UPAS) e Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Per fare questo era stata messa sul tavolo l’idea di disturbare Lucia Annunziata per varare un programma che andasse a trattare, fra le 20:40 e le 21:15 i temi di attualità del giorno.

Contemporaneamente questa idea avrebbe reso necessario lo spostamento di Un posto al sole, da sempre posizionato in quella collocazione oraria e fra le ipotesi in campo si era pensato di collocare la soap opera realizzata presso il centro di produzione Rai di Napoli alle 18:30 come traino del Tg3 delle ore 19. Una ipotesi che ha incontrato il parere contrario non solo dei fans della soap, ma anche di una parte importante di viale Mazzini e dintorni.

Ecco quindi che, stando a nostre verifiche, pare che tutta questa operazione sia saltata o si sia molto raffreddata. Quindi nessun varo in vista di un access informativo di Rai3 (che aveva creato ovvio nervosismo dalle parti di Rai2 che in quella fascia oraria ha in onda Tg2 e Tg2 Post) e conseguentemente nessun spostamento di Un posto al sole. I fans quindi della storica soap napoletana, da ormai 25 anni in onda, allo stato attuale dell’arte pare che possono dormire sonni tranquilli, almeno per il momento, anche se le discussioni, dentro e fuori il CDA Rai continueranno sicuramente.