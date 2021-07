Intervistato dal settimanale Oggi, Carlo Conti ha confermato quanto anticipato nelle scorse settimane da TvBlog. Il conduttore, infatti, ha spiegato come, insieme al suo storico gruppo di autori, ha risolto il problema della blackface nella nuova edizione di Tale e quale show, al via il 17 settembre su Rai1.

L’ho risolta così: tra i protagonisti ci sarà la cantante afroamericana Deborah Johnson, la figlia del musicista Wess. Sarà lei a portare in scena gli artisti di colore. Non sono mai stato d’accordo con queste polemiche. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi ‘razzista’ non poter imitare artisti come Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, James Brown e tutta la black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza. A Tale e quale non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno.

È la prima volta che Carlo Conti si espone sul tema blackface dopo le polemiche e soprattutto dopo la presa di posizione della Rai che in una lettera ufficiale qualche mese fa si è assunta l’impegno ad evitare che la blackface si ripeta sugli schermi della tv pubblica (tutto nacque dalla denuncia social di Ghali datata novembre 2020).

Ricordiamo che per blackface si intende il tingere di nero la faccia di un personaggio bianco in uno spettacolo ridicolizzandolo mediante l’esagerazione di alcune sue caratteristiche somatiche come la bocca, gli occhi e fargli imitare i presunti modi di fare delle persone nere.

Tornando a Tale e quale show, negli scorsi giorni Conti ha ufficializzato l’intero cast dei concorrenti, di cui farà parte, dunque, anche la figlia del musicista Wess (e pure l’attore Simone Montedoro, nome non presente nella lista diffusa via social da Conti). Per quanto riguarda la giuria, si attende solo l’annuncio ufficiale, ma è praticamente certo che dietro il bancone insieme alla veterana Loretta Goggi e a Giorgio Panariello ci sarà Cristiano Malgioglio.