Carlo Conti nello studio del TG1: “Vi dico dove ho la lista dei cantanti, ma è quella dello Zecchino D’oro” | VIDEO

Carlo Conti ha iniziato il conto alla rovescia. Alle 13.30, massimo 13.45, annuncerà i cantanti in gara del Festival di Sanremo. C’è grand curiosità per capire chi parteciperà e chi no al prossimo Festival della Canzone Italiana. Il Direttore Artistico della kermesse arriva qualche ora prima al cospetto della redazione del TG1. Contesto televisivo dove si terrà l’annuncio ufficiale dei partecipanti al Festival. La liturgia, in tal senso, è stata rispettata.

L’attesa sta per finire. Ancora da capire il numero effettivo di personalità che si esibiranno. L’ipotesi è un allargamento delle maglie: da 26 a 30 cantautori, ma resta un’ipotesi. Di certo, al momento, c’è solo la presenza della famosa lista dei partecipanti: “Ce l’ho in tasca”, sorride Conti, facendo vedere il cappotto. Un’altra curiosità ai giornalisti: “L’ho stampata dal telefonino, non so come ho fatto. Spero sia quella giusta, altrimenti prendo la scorsa. Vi dico i cantanti dell’anno passato, oppure quelli dello Zecchino D’Oro“.

Carlo Conti e la battuta sui big di Sanremo

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. L’appuntamento è fondamentale. Una volta annunciati i big in gara può cominciare davvero il conteggio a ritroso verso l’inizio dell’edizione 2026 di Sanremo. L’ultima di Carlo Conti in qualità di Direttore Artistico. Tanti sono i nodi da sciogliere: i co-conduttori e le co-conduttrici in primis. Non è detto che il presentatore della kermesse non possa sbottonarsi anche su questo argomento dopo aver pronunciato il numero e i nomi dei big che saranno presenti all’Ariston.

Menzione speciale per le nuove proposte. A dicembre inoltrato ci sarà la finale del concorso condotto da Gazzoli. I vincitori andranno a partecipare tra i big di febbraio. Nel contesto della finale giovani, poi, ci sarà anche l’annuncio da parte dei cantautori e delle cantautrici in gara (sezione veterani) dei titoli delle canzoni con relativa passerella ufficiale.

La forza dell’ironia

La sensazione è che tutto stia per compiersi. Non mancano le battute all’insegna del buonumore e della goliardia per un Festival che sarà anche nel ricordo di Baudo, Vessicchio e Vanoni. Personalità che andranno omaggiate con la forza della memoria e un rimando, non eccessivo, all’intrattenimento sottolineando come le icone della musica italiana e dello spettacolo erano anche in grado di non prendersi troppo sul serio.

L’ironia e la qualità saranno i due aspetti fondanti di questo Festival di Sanremo: il primo senza Vessicchio e Baudo, nell’omaggio costante a Ornella Vanoni, ma con la stessa voglia di sorprendere positivamente chi guarderà la kermesse. Il primo atto di questo processo di accompagnamento all’Ariston si terrà alle 13.45. Carlo Conti è già pronto al TG1. Il resto sarà tutto da scoprire per una domenica anche all’insegna delle sorprese.