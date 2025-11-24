Home Gossip Ornella Vanoni e Gino Paoli: l’incontro, il grande amore, i triangoli amorosi e il drammatico giorno del tentato suicidio

Ornella Vanoni e Gino Paoli: l’incontro, il grande amore, i triangoli amorosi e il drammatico giorno del tentato suicidio

Un amore travolgente ma anche travagliato, quello da Vanoni e Gino Paoli, negli anni rimasti ottimi amici e colleghi.

di Stefania Meneghella
Ornella Vanoni e Gino Paoli: l’incontro, il grande amore, i triangoli amorosi e il drammatico giorno del tentato suicidio
24 Novembre 2025 12:30

Ornella Vanoni e Gino Paoli sono stati una coppia nella vita e sul palco. Il cantautore ha scritto per lei diverse canzoni, tra cui una delle più famose, Senza Fine. Un brano che parla di una storia d’amore intensa e travagliata. I due si sono conosciuti nel 1960, quando entrambi lavoravano per la casa discografica Ricordi. All’epoca, lei era una milanese dalla voce raffinata e inconfondibile; lui genovese e già uno dei pilastri del cantautorato italiano. Tra di loro è nata subito una magica intesa artistica, che si è trasformata ben presto in legame amoroso.

L’inizio di un amore intenso ma travagliato

Al momento del loro incontro, Gino Paoli era sposato con Anna Fabbri, tanto che Ornella – consapevole del fatto che la loro sarebbe sempre stata una “relazione clandestina” – ha sposato Lucio Ardenzi, un impresario teatrale da cui ha avuto il suo unico figlio Cristiano. Nel corso degli anni, lei stessa ha ammesso che quelle nozze sono state un grande errore, dettato dal desiderio di dimenticare Gino. Ben presto, i due coniugi si sono lasciati. Nel frattempo, Gino Paoli ha avuto negli altri diverse altre storie d’amore, come quella con Stefania Sandrelli.

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La storia di Ornella Vanoni e Gino Paoli – tvblog.it

Proprio a quel periodo risale un episodio drammatico, cioè il tentativo suicidio del cantante, avvenuto in un momento di crisi personale. Appena appresa la notizia, Ornella si è subito recata in ospedale: più volte Paoli ha dichiarato che questo gesto non era legato a delusioni d’amore. I due artisti si sono definitivamente allontanati quando Anna Fabbri, in preda alla disperazione, ha chiesto alla Vanoni di farsi da parte. “Senza Gino muoio“, le avrebbe detto lei. La Vanoni ha quindi rivelato: “Non l’ho lasciato, me ne sono andata”. 

Un sodalizio amoroso e professionale

Nonostante tutto, Ornella Vanoni e Gini Paoli hanno ristabilito un rapporto di amicizia ma soprattutto una collaborazione professionale. Negli anni Ottanta, hanno infatti organizzato anche una tournée di successo e hanno realizzato l’album Insieme. Nel 2004 è arrivato il progetto Ti ricordi? No, non mi ricordo, che ha ottenuto un disco di platino e che è stato seguito da un lungo tour e da un libro intitolato Noi due, una lunga storia.

Il loro legame è quindi rimasto saldo nel tempo ed è sempre stato segnato da stima e tanto affetto. Si sono incontrati in occasione del Festival di Sanremo 2023, all’età di 89 anni, e hanno anche rilasciato un’intervista doppia per il tv show Che Tempo che Fa con Fabio Fazio.

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