Ornella Vanoni e Gino Paoli: l’incontro, il grande amore, i triangoli amorosi e il drammatico giorno del tentato suicidio

Al momento del loro incontro, Gino Paoli era sposato con Anna Fabbri, tanto che Ornella – consapevole del fatto che la loro sarebbe sempre stata una “relazione clandestina” – ha sposato Lucio Ardenzi, un impresario teatrale da cui ha avuto il suo unico figlio Cristiano. Nel corso degli anni, lei stessa ha ammesso che quelle nozze sono state un grande errore, dettato dal desiderio di dimenticare Gino. Ben presto, i due coniugi si sono lasciati. Nel frattempo, Gino Paoli ha avuto negli altri diverse altre storie d’amore, come quella con Stefania Sandrelli.

Proprio a quel periodo risale un episodio drammatico, cioè il tentativo suicidio del cantante, avvenuto in un momento di crisi personale. Appena appresa la notizia, Ornella si è subito recata in ospedale: più volte Paoli ha dichiarato che questo gesto non era legato a delusioni d’amore. I due artisti si sono definitivamente allontanati quando Anna Fabbri, in preda alla disperazione, ha chiesto alla Vanoni di farsi da parte. “Senza Gino muoio“, le avrebbe detto lei. La Vanoni ha quindi rivelato: “Non l’ho lasciato, me ne sono andata”.