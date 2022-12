Capodanno in Musica 2023 è l’evento televisivo con il quale Canale 5 festeggerà insieme ai suoi telespettatori l’arrivo dell’anno nuovo. La serata, giunta alla sesta edizione, sarà condotta da Federica Panicucci.

Quest’edizione si svolgerà in diretta da Piazza De Ferrari, a Genova. La regia sarà a cura di Luigi Antonini.

Come vedere in tv e in streaming Capodanno in Musica 2023

Il veglione di Capodanno di Canale 5, ovviamente, va in onda il 31 dicembre 2022, in prima serata, subito dopo il consueto Discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica, in onda a reti unificate.

È possibile seguire lo show anche in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Per quanto riguarda le radio, invece, l’evento verrà trasmesso anche da Radio 105 (commentato da Daniele Battaglia), da R101 (con Fernando Proce), da Radio Monte Carlo (con Davide Lentini), da Radio Subasio (con Manuel Saraca), da Radionorba (con Marco Guacci), da Radio Bruno (con Enzo Ferrari) e da Radio Piterpan (con Linda Pani).

Chi sono gli ospiti di Capodanno in Musica 2023

Durante la serata, si esibiranno Patty Pravo, Anna Tatangelo, i Gemelli Diversi, Annalisa, Roby Facchinetti, The Kolors, Rocco Hunt, Baby K, Luigi Strangis, i Mamacita, Ivana Spagna, i Follya, Big Boy, Fabio Rovazzi, Gionny Scandal, Blind, Riccardo Fogli, Riki, Fausto Leali ed Erwin.

Dall’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi, si esibiranno Angelina Mango, Cricca e la ballerina Rita Pompili.

I Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio, invece, si esibiranno in collegamento dalle piazze di Bari e Matera.

Chi conduce Capodanno in Musica 2023

Federica Panicucci condurrà l’evento per la quinta edizione consecutiva. La conduttrice di Mattino Cinque conduce la serata dall’edizione 2017/2018, fatta eccezione per l’edizione 2020/2021 che non si è svolta a causa della pandemia di COVID-19.

La prima edizione in assoluto dello show, però, andò in onda il 31 dicembre 2013 e fu condotta da Serena Autieri e Alvin.

Capodanno in Musica 2023: Genova

Per la prima volta, il veglione di Capodanno di Canale 5 si svolgerà a Genova.

Nelle precedenti edizioni, lo show si è tenuto all’Unipol Arena di Bologna e tre volte a Bari (due volte a Piazza della Libertà e una volta, l’anno scorso, al Teatro Petruzzelli). Anche l’edizione dell’anno scorso avrebbe dovuto svolgersi a Piazza della Libertà ma la location è stata cambiata a causa della crescita di contagi da COVID-19.

La prima edizione in assoluto dello show, invece, si tenne a Piazza Federico Fellini, a Rimini.