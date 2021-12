Canale 5 saluta il 2021 con un Capodanno in musica 2022 in prima serata la sera di San Silvestro: alla conduzione Federica Panicucci. Una serata in diretta dopo la pausa dello scorso anno dovuta in parte alla difficile ondata invernale di Covid-19: la serata, prevista dagli studi di Cologno Monzese, fu poi cancellata per lasciar spazio a un Veglione dalla Casa del Grande Fratello. Si tratta della quinta edizione del ‘concerto di Capodanno’ di Canale 5: la prima risale 2013 con Serena Autieri e Alvin, la seconda al 2017 con la conduzione di Federica Panicucci in diretta dalla UniPol Arena di Bologna, quindi nel 2018 e nel 2019 si va a Bari, sempre con Federica Panicucci, che torna nel capoluogo pugliese anche in questa nuova edizione.

Vediamo cosa ci aspetta.

Capodanno in Musica 2022, quando va in onda

Capodanno in Musica 2022 va in onda venerdì 31 dicembre 2021 in prima serata: dovrebbe partire dopo il Discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella e proseguire fino a mezzanotte e mezza. Una serata di musica che vuole fare concorrenza a L’Anno che Verrà di Amadeus su Rai 1, come anche in passato. Sembra, quindi, che l’ultima notte dell’anno, almeno nella sua prima serata, non vedrà trenini dalla Casa del Grande Fratello Vip 6.

Capodanno in Musica, diretta

Il programma va in onda in diretta da Bari.

Capodanno in Musica 2022, conduttrice

La conduzione è affidata per la quarta volta – su cinque edizioni – a Federica Panicucci. Al suo fianco Al Bano (che quest’anno tra Ballando con le Stelle, sia pur a singhiozzo, e ospitate ha raccolto un discreto CV televisivo). Per la Panicucci c’è anche la conduzione del Concerto di Natale, in onda il 24 dicembre sempre in prima serata e sempre su Canale 5.

Capodanno in Musica, ospiti

In attesa della line-up musicale, già annunciata la presenza di Pio e Amedeo (per un Natale ‘inclusivo’...).

Capodanno in Musica 2022, streaming

Il programma va in onda in streaming live anche su Mediaset Play.