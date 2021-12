Anche Pio e Amedeo non prenderanno parte al Capodanno di Musica di Canale 5, l’evento con il quale la rete ammiraglia Mediaset accompagnerà i telespettatori nel passaggio all’anno nuovo, a causa del COVID-19.

Stando a quanto pubblicato da Il Fatto Quotidiano, con un’indiscrezione confermata da fonti vicine a Mediaset, infatti, Amedeo Grieco sarebbe risultato positivo al COVID-19. I due comici, quindi, al momento, si trovano in quarantena.

La defezione forzata di Pio e Amedeo (che, per la cronaca, saranno ospiti domani, 31 dicembre, su RTL 102.5 a Non Stop News) segue quella di Al Bano. Anche il cantante di Cellino San Marco è risultato positivo al COVID, le sue condizioni di salute sono buone ma, ovviamente, l’artista si trova in isolamento nella sua casa in Puglia, in attesa di negativizzarsi.

Per quanto riguarda Capodanno in Musica, l’evento televisivo tornerà su Canale 5 dopo un anno di stop dovuto sempre alla pandemia (l’anno scorso, il passaggio all’anno nuovo fu affidato ad una puntata del Grande Fratello Vip 5). L’edizione 2021/22, la quinta edizione per l’esattezza, sarà condotta da Federica Panicucci.

Inizialmente, Capodanno in Musica avrebbe dovuto andare in onda, per la terza edizione consecutiva, in diretta da Piazza Libertà, a Bari, ma l’evento è stato spostato al Teatro Petruzzelli, con regole più stringenti, conseguenza della recrudescenza del virus (ingressi contingentati riservati ai possessori di Green Pass rafforzato con mascherina Ffp2 obbligatoria).

Gli altri artisti che saranno presenti regolarmente all’evento sono Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.