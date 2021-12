Capodanno in Musica dovrà fare a meno di Al Bano. Il cantante, infatti, poco fa ha annunciato di essere risultato positivo al Covid, “ma grazie a Dio sto benissimo“.

Al Bano avrebbe dovuto affiancare Federica Panicucci alla conduzione di Capodanno in Musica, lo show trasmesso in diretta da Bari su Canale 5 la sera del 31 dicembre.

All’Adnkronos l’artista pugliese ha raccontato, non senza rammarico:

Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli, eppure mi sono preso il virus.

Quindi ha spiegato che la compagna Loredana Lecciso è risultata negativa al tampone molecolare così come i suoi familiari:

Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni.

Il cantante 78enne, reduce dall’esperienza come concorrente di Ballando con le stelle, ha precisato di essere totalmente asintomatico e di aver scoperto la positività al coronavirus solo grazie al tampone a cui si è sottoposto per partecipare al programma di Canale 5. Ora si trova in isolamento nella sua casa a Cellino San Marco, in Puglia. Nelle prossime ore si valuterà l’ipotesi di un collegamento o di un video messaggio registrato di Al Bano da mandare in onda il 31 dicembre per salutare il pubblico a casa.

Ricordiamo che nei giorni scorsi e a seguito del decreto legge festività varato dal governo Draghi per contrastare la nuova ondata di contagi, Capodanno in Musica è stato spostato da piazza della Libertà al teatro Petruzzelli di Bari, con ingressi contingentati e riservati ai soli possessori del green pass rafforzato (dovranno indossare per tutta la durata dello spettacolo la mascherina Ffp2). In poche ore i biglietti a disposizione – circa mille – sono andati esauriti.