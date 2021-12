Capodanno in Tv: Canale 5 si sposta al teatro Petruzzelli, valutazioni a Rai1 per l’Anno che verrà

Le decisioni del governo rispetto alle misure di contenimento per combattere l’epidemia da Covid 19 che è tornata a far sentire i suoi effetti con la curva dei contagi che si è impennata nelle ultime settimane e con la variante Omicron che si sta facendo sentire sempre di più, si rifletteranno sulle feste di Capodanno in tv che andranno in scena la notte di San Silvestro su Rai1 e su Canale 5. Come è noto su Rai1 andrà in onda il consueto appuntamento con l’Anno che verrà condotto ancora una volta da Amadeus, la cui location avrebbe dovuta essere le acciaierie di Terni. Canale 5 aveva in programma il suo Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci da piazza Libertà di Bari.

Ebbene i contenuti del nuovo decreto legge diramato ieri hanno richiesto dei cambiamenti rispetto a quanto deciso. In particolare ecco cosa dice il decreto legge in termine di eventi :

Eventi, feste, discoteche E’ stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 – sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; – saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico.

Sempre nel medesimo testo diramato ieri si dice:

Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.

Per questo motivo Canale 5 ha già deciso che il suo Capodanno in musica si trasferirà dalla piazza Libertà di Bari al teatro Petruzzelli (che fu sede per altro negli anni ottanta della celebre manifestazione del grande Vittorio Salvetti “Azzurro“). In Rai invece si stanno facendo valutazioni proprio in queste ore, circa l’opportunità di trasferire l’Anno che verrà presso gli studi romani della televisione pubblica, proprio come accadde lo scorso anno. Dicevamo valutazioni in corso in queste ore da parte degli organi direzionali della televisione di Stato.