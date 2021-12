L’anno che verrà con Amadeus su Rai1, ecco i protagonisti della serata

L’appuntamento è confermato per la sera di San Silvestro quando subito dopo il Messaggio di fine anno (ultimo, proroga permettendo) del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, torna lo storico spettacolo musicale di Rai1 L’anno che verrà, anche per questa edizione condotto dall’asso pigliatutto del primo canale della Rai Amadeus. Fresco della serata di Sanremo giovani ed in attesa della finale della Lotteria Italia il 6 gennaio con Soliti ignoti speciale Epifania, l’ex conduttore del Festivalbar terrà compagnia al pubblico che desidererà passare la sera dell’ultimo giorno dell’anno con acceso il televisore sintonizzato su Rai1.

Si stanno chiudendo le trattative per il cast degli ospiti che animeranno la serata in oggetto, siamo però in grado di darvi una prima lista di cantanti che accenderanno la loro ugola per questo festoso appuntamento televisivo che andrà in onda, come noto, all’interno del Parco 4 di Acciai Speciali Terni. Passiamo dunque ad elencarvi gli ospiti che prenderanno parte alla serata dell’Anno che verrà il 31 dicembre alle ore 20:50 circa in diretta su Rai1.

Super ospite della serata, in attesa di tornare a partecipare in gara al prossimo Festival di Sanremo, il cantante, attore e fantasista napoletano Massimo Ranieri. Quindi fra gli altri i vincitori di Tale e quale show 2021, ovvero i Gemelli di Guidonia, quindi i coach di Voice senior Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè.

Ancora Arisa, quindi Cristiano Malgioglio,Raf e Umberto Tozzi. Ospiti poi della serata anche Achille Lauro e Nek. Un cast questo ancora in via di definizione, per un appuntamento televisivo che resta confermato per la serata di venerdì 31 dicembre, a partire dalle ore 20:50 in diretta da Terni con Amadeus per l’Anno che verrà.