Capodanno in TV, la sfida Rai-Mediaset: tutti gli ospiti di L’Anno che Verrà e Capodanno in Musica

Per salutare l’anno vecchio e accogliere il 2026 Rai e Mediaset mettono in campo un ricco cast di ospiti negli eventi condotti da Marco Liorni e Federica Panicucci.

Il 2025 è ormai al passo dell’addio. Sarà sfida Rai contro Mediaset anche per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Il pubblico televisivo sarà traghettato verso il 2026 da due appuntamenti in programma stasera su Rai 1 e Canale 5 condotti rispettivamente da Marco Liorni e Federica Panicucci (affiancata per l’occasione da una spalla d’eccezione: Fabio Rovazzi).

Un ricco cast di artisti accompagnerà gli spettatori allo scoccare della mezzanotte che darà il via ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro, fine dell’anno vecchio e inizio dell’anno nuovo. Andiamo dunque alla scoperta del parterre de rois degli ospiti presenti nella scaletta musicale de L’anno che verrà e di Capodanno in musica.

Capodanno in televisione: gli ospiti presenti a L’anno che verrà e Capodanno in Musica

Appuntamento su Rai 1 alle 21.00 di stasera per la 23esima edizione de L’anno che verrà. L’evento affidato per il secondo anno consecutivo a Marco Liorni sbarca in Calabria, sul lungomare di Catanzaro. Il palco ospiterà una serie di artisti molto amati da un pubblico forse più maturo: Orietta Berti, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio.

Questi tre nomi non saranno naturalmente i soli a intrattenere il pubblico della rete ammiraglia. Accanto a loro troveremo volti già confermati dagli organizzatori: Ermal Meta, Rettore, Sal Da Vinci, Big Mama, Clementino, Diodato, Leo Gassman, Romina Power e i Ricchi e Poveri.

Canale 5 risponde alle 21.50 con Capodanno in musica, in diretta da Piazza Libertà a Bari. Tocca al capoluogo pugliese ospitare il grande evento condotto ancora una volta da Federica Panicucci, affiancata da Fabio Rovazzi per accogliere il 2026 insieme ai protagonisti più amati della musica.

Si annuncia una line-up è di tutto rispetto. Su tutti spicca un big assoluto del pop neomelodico: Gigi d’Alessio, una delle colonne portanti dell’evento di Canale 5. Per l’occasione il celebre cantante partenopeo sarà affiancato da altri mostri sacri della canzone italiana come Umberto Tozzi, Raf, Iva Zanicchi.

Ci sarà ampio spazio anche per nomi popolari tra i giovanissimi della Gen Z. A cantare sul palco di Bari ci saranno anche i giovani talenti di Amici, in testa la vincitrice in carica: Sarah Toscano. Insieme a lei si esibiranno Petit, Mew e Mida. Promettono di infiammare la piazza con la loro grinta The Kolors, insieme a Baby K e Fred De Palma.

La chiusura del cerchio sarà affidata a Mietta, Riccardo Fogli, Cioffi, Eddie Brock (tra i prossimi protagonisti di Sanremo 2026 con il suo brano “Avvoltoi”). Infine canteranno anche i Desideri. Non mancheranno le alternative per chi preferirà passare l’ultima serata del 2025 con un bel film in famiglia.

Stasera su Rai 2 andrà in onda un grandissimo classico come il cartone animato Disney Lilly e il Vagabondo. A seguire, sempre sul secondo canale Rai, Jumanji – The Next Level. Su Rai 3 intanto verrà trasmesso il film Killers of the flower moon diretto da Martin Scorsese