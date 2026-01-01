Dove vive Federica Panicucci: la casa milanese nel cuore della città

Volto delle feste Mediaset, conduttrice amatissima dal pubblico, ha una casa meravigliosa dallo stile elegante e di classe

Federica Panicucci è stata senza ombra di dubbio il volto delle feste Mediaset, protagonista della serata di Natale ma anche di quella di Capodanno, conducendo i due concerti che hanno accompagnato queste serate speciali di Canale 5. Volto indiscusso delle reti del Biscione, è amatissima dal pubblico. Nonostante sia molto riservata sulla sua vita privata, capita spesso che condivida immagini dalla sua meravigliosa casa.

Ma dove vive Federica Panicucci? La conduttrice ha una casa molto bella ed elegante, che rispecchia a pieno il suo stile chic e di classe. Le immagini mostrano l’arredamento scelto e alcuni dettagli, oltre che la chicca, che rende la sua dimora davvero unica.

La casa di Federica Panicucci, arredamento total white

Federica Panicucci vive in un bellissimo appartamento a Milano, una casa molto grande in un quartiere residenziale. Sebbene non sia noto con esattezza quale sia il suo domicilio, grazie alle pubblicazioni sui social, è possibile scorgere alcuni dettagli sulla casa della conduttrice.

La casa di Federica Panicucci è molto grande, qui vive con il compagno Marco Bacini e i suoi due figli, Sofia e Mattia. L’appartamento si divide in una zona notte e una zona giorno, ha ampie finestre dalle quali entra tanta luce del sole, illuminando praticamente ogni angolo. Ci sono, infatti, lunghe tende bianche che filtrano tanta luce e servono anche a preservare la privacy, oltre che a scaldare l’ambiente.

Come si vede dalle immagini, Federica Panicucci per l’arredamento ha scelto tinte tenui, c’è tantissimo bianco, dal colore delle tende, fino a quello dei grandi divani, ma anche dei tappeti. Pare proprio che alla conduttrice Mediaset piaccia molto lo stile total white, la casa ha un parquet chiaro che aiuta a rendere la casa calda e accogliente. A colpire in questa casa sono anche le numerose cornici di foto appese ai muri e sparse un po’ ovunque, immagini e ritratti familiari in cui la conduttrice è sola, in compagnia dei figli o del suo compagno.

La casa di Federica Panicucci ha poi una chicca che è un vero plus per essere un appartamento a Milano, un grande terrazzo su due livelli da cui ammirare la skyline milanese e godersi momenti all’aria aperta. La conduttrice ha arredato anche lo spazio esterno, ha scelto un prato finto per caratterizzare il terrazzo e un elegante scala a chiocciola che porta alla zona superiore, dove si trovano lettini e altro mobilio per rilassarsi all’aperto durante le belle e calde giornate. È qui che la conduttrice trascorre il suo tempo quando non è a lavoro o in viaggio, la Panicucci, infatti, ama viaggiare e parte tutte le volte che può per straordinarie vacanze. Proprio a Natale, dopo aver presentato il concerto della Vigilia, è partita con i figli per New York.