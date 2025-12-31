Vacanze d’amore per Federica Panicucci: a New York con i figli

Poco prima di tornare a lavoro Federica Panicucci si è concessa una brevissima vacanza a New York con i suoi due figli, Sofia e Mattia. L’amatissimo volto Mediaset, che è già stata protagonista della notte di Natale Mediaset con il concerto andato in onda su Canale 5, lo sarà di nuovo il 31 dicembre, in diretta da Bari dove con Fabio Rovazzi presenterà il Capodanno in Musica.

Così tra un evento televisivo e l’altro, il volto di Mattino 5 è volata a New York per concedersi qualche ora di svago al fianco dei suoi amatissimi figli. Figli che la Panicucci ha avuto con Mario Fargetta, suo ex marito.

Le vacanze a New York di Federica Panicucci, le immagini dalla Grande Mela

Una carriera ricca di successi alle spalle e tanti altri impegni che la rendono una delle protagoniste del palinsesto Mediaset, Federica Panicucci è un personaggio televisivo amatissimo. Classe 1967, si porta benissimo i suoi 58 anni e con la sua bellezza ha sfilato per le strade di New York accompagnata dai figli, Sofia e Mattia, alla scoperta della Grande Mela.

Una brevissima vacanza, che lei stessa ha definito sul suo profilo Instagram seguito da più di 1 milione di followers, “una toccata e fuga”. Del resto tra il concerto di Natale e quello di Capodanno aveva pochi giorni a disposizione, un momento che ha voluto dedicare interamente ai suoi figli volando verso una delle città più belle e affascinanti del mondo. La Panicucci è sempre stata molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, soprattutto riguardo ai suoi figli le cui immagini compaiono raramente sul suo profilo social.

Per il viaggio a New York ha compiuto un’eccezione e in alcuni video compaiono anche i suoi adorati figli. Assieme alla conduttrice e ai ragazzi c’era probabilmente anche il suo compagno Marco Bacini, con il quale però non ha avuto figli. Ormai quelli della conduttrice sono grandi, Sofia ha 20 anni e Mattia 18 anni e forse per questo ogni tanto appaiono sui social della madre.

Recentemente, in occasione del diciottesimo compleanno del suo secondogenito, la conduttrice di Mattino 5 aveva scritto per lui una dolce dedica sui social: “Buon 18º amore mio, questo è solo l’inizio del tuo viaggio straordinario e io sarò qui per te, sempre, pronta ad abbracciarti e a guardarti negli occhi come oggi e a sostenerti in ogni passo della tua vita. Goditi ogni istante, vivi con passione e non smettere mai di credere in te. Perché oggi non diventi solo maggiorenne, oggi inizi a scrivere la storia più importante. La tua. Con immenso amore. La tua mamma”. Parole bellissime che fanno ben comprendere quanto sia legata ai suoi figli. Proprio per questo la vacanza a New York sarà stata ancora più bella, trascorrere del tempo con i suoi figli l’ha resa felicissima e basta vedere il sorriso che mostra in ogni foto per rendersene subito conto.