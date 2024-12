Anticipazioni, diretta streaming, scaletta, cast, cantanti, ballerini, esibizioni del Capodanno in musica 2025 in onda su Canale 5

Martedì 31 dicembre in prima serata, dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, Canale 5 propone “Capodanno in musica 2025” condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica.

Capodanno in musica 2025: il cast

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani.

Tra gli artisti, Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e molti altri.

Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di “Amici”. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

Capodanno in musica 2025: i conduttori

Al timone della kermesse musicale dell’ultimo giorno dell’anno, confermatissima Federica Panicucci. La presentatrice, nel 2025, sarà nuovamente al timone di ‘Mattino Cinque News’ accanto a Francesco Vecchi e ‘Mattino 4’ in coppia con Roberto Poletti. La new entry, Fabio Rovazzi, invece, fa parte della giuria delle varie versioni di ‘Io Canto’.

Capodanno in musica 2025: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La serata sarà trasmessa su Canale 5 dopo il tradizionale Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio.

La regia sarà affidata a Luigi Antonini.

Capodanno in musica 2025: la location

Dopo Rimini, Bari, Bologna, Genova, l’evento, quest’anno, si svolgerà a Piazza del Duomo a Catania.

“Grande soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset della realizzazione e messa in onda, dalla città di Catania, del ‘Capodanno 2025’, un evento promosso e realizzato dalla Regione Siciliana. Si tratta di una vetrina estremamente importante per la città di Catania e per la sua provincia: un evento di enorme respiro mediatico che permetterà di promuovere in tutta Italia e non solo il ‘brand’ Catania”. Lo dichiara il deputato regionale e capogruppo del Mpa, Giuseppe Castiglione come riporta il portale Strettoweb. “Si tratta di un progetto che rientra nel piano di sviluppo turistico della Regione a cui ha contribuito anche il gruppo Mpa all’assemblea regionale. Lo sviluppo turistico-culturale di Catania, della provincia etnea e di tutta la nostra regione rientrano tra le priorità e tra gli obiettivi principali del nostro programma di governo”.