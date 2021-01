23:59/00:01 la tradizione del primo giorno dell'anno: l'inizio del 2021 in sincro nelle generaliste (Rai 1 e Canale 5). Quest'anno si aggiunge anche La7. Posted by Marco Salaris on Friday, January 1, 2021

Da qualche anno TvBlog apre il suo nuovo anno documentandovi con parole e le immagini il capodanno in tv e dunque countdown alla mezzanotte, quest’anno come sapete attesa più di sempre.

Per quanto concerne la tv generalista sono stati tre i ‘contendenti’ al veglione: L’anno che verrà condotto da Amadeus con la partecipazione di Gianni Morandi su Rai 1. Con loro una lunga lista di ospiti tra cui alcuni artisti Big che rivedremo tra due mesi sul palco dell’Ariston di Sanremo nella 71° edizione del Festival della Canzone Italiana.

Per la seconda volta, dopo l’esperimento dell’edizione NIP 2009/10, Grande Fratello (VIP) ha tenuto compagnia su Canale 5 con uno speciale costruito insieme ai concorrenti reclusi all’interno della casa, agli opinionisti Pupo ed Antonella Elia, ad alcuni ospiti come Fausto Leali, Denis Dosio (entrambi squalificati dal reality show), i The Kolors, Rita Rusic, Valeria Marini e alcuni dei concorrenti eliminati di questa edizione resi partecipi di balletti e canzoni.

Il premio coraggio però va allo speciale Propaganda Live in occasione del capodanno. Diego Bianchi, Marco Dambrosio in arte Makkox e il gruppo di lavoro del programma tra cui gli ospiti fissi hanno dato vita ad una lunga diretta che segna una prima volta per La7 che finalmente avrà un capodanno tv su cui fare riferimento non solo per quest’anno, ma anche per i prossimi data la buona resa anche in fatto di pubblico: ieri la puntata ha segnato il record stagionale con 1.444.000 telespettatori e lo share del 6.5%.

Nelle immagini che vedete in alto ecco le tre principali dirette portarsi verso la mezzanotte. Il video si riferisce all’ultimo minuto del vecchio anno (non lo rinominiamo, meglio così fidatevi) e il primo minuto del 2021. Su Rai 1 si torna alla musica nel giro di 60 secondi, su Canale 5 spazio ai balli scatenati, mentre La7 si va di trenino (fra le mura di casa, s’intende) con le Karma B.