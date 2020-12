Grande Fratello Vip Happy New Year diretta puntata 31 dicembre 2020: anticipazioni

Grande Fratello Vip Happy New Year andrà in onda, stasera, giovedì 31 dicembre 2020, in prima serata, su Canale 5, dopo il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una serata di canti, balli e sfide divertenti in diretta da Cinecittà, per salutare il 2020 e dare un caloroso benvenuto al nuovo anno. In studio, Alfonso Signorini.

Sul palco di Grande Fratello Vip, Pupo, Fausto Leali, i The Kolors e Cristiano Malgioglio saranno i principali protagonisti delle performance canore. Ci saranno esibizioni di burlesque, gare di canto, ballo e sfilate tra i “vipponi” che, divisi in due squadre, cercheranno di evitare di trascorrere i primi giorni del 2021 in Cucurio.

Inoltre, per festeggiare la cinquantesima puntata del 2020 Valeria Marini e Rita Rusic, da sempre acerrime nemiche, si cimenteranno in un travolgente balletto supersexy.

Non possono mancare, infine, i buoni propositi per il 2021 e l’oroscopo di Ada Alberti che avrà anche un “contro-oroscopo” confezionato da Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip – Happy New Year: le due squadre

La squadra oro, capitanata da Stefania Orlando, è formata da Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zelletta, Dayane Mello. La squadra rossa, diretta da Maria Teresa Ruta, è composta da Rosalinda Cannavò, Giacomo Urtis, Mario Ermito, Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Pierpaolo Pretelli.

Grande Fratello Vip Happy New Year: le esibizioni di canto

Per la squadra oro: Tommaso canterà “Fly me to the moon” e Stefania si esibirà sulle note “I will survive”. Per la squadra rossa: a Mario è stata affidata Oggi sono io”, mentre Rosalinda riproporrà “Sincerità”.

Grande Fratello Vip Happy New Year: le performance di ballo

Aurora, in arte Marilyn Stal, si è occupata della preparazione di un numero di burlesque e boylesque. Andrea, Cecilia e Dayane per la squadra oro sfidano Pierpaolo, Giulia e Samantha per la squadra rossa.