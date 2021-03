È arrivato alla terza puntata Canzone Segreta, lo show emotainment condotto da Serena Rossi su Rai1 e in onda stasera alle 21.35.

La trasmissione, prodotta dalla Blu Yazmine di Ilaria Dallatana (all’attivo ha già La Caserma per Rai2) si allungherà di una puntata rispetto alle cinque previste. Il programma quindi si concluderà non venerdì 16 aprile, bensì il 23.

A godersi la sorpresa in questa puntata saranno l’attore Raoul Bova, presto su Canale 5 con la fiction Buongiorno mamma; Amanda Lear, che avrebbe dovuto duettare al Festival di Sanremo 2021 con i Maneskin, ma avrebbe dato forfait per questioni economiche; Paola Perego, tornata in video su Rai2 con il programma Il filo rosso, un talk show generazionale che mette in comunicazione nonni e nipoti; Claudia Gerini, vista recentemente in Suburra su Netflix e nel film Burraco fatale su Amazon Prime Video; Francesca Fialdini, in pianta stabile su Rai1 con Da noi … A ruota libera la domenica pomeriggio. È prevista infine anche la presenza di un ospite a sorpresa: la sua identità sarà svelata solo stasera da Serena Rossi, reduce dal successo della fiction Mina Settembre su Rai1. La conduttrice aveva già presentato Celebration sempre sull’ammiraglia Rai il sabato sera nel 2017 e Detto Fatto in sostituzione di Caterina Balivo nello stesso anno su Rai2.

Canzone Segreta consiste essenzialmente in questo: un ospite viene invitato a sedersi su una poltrona. Successivamente vede esibirsi una serie di familiari, amici e colleghi sulle note di pezzi importanti nella vita dell’artista.

Il programma, tratto dal format francese La Chanson Secrète della rete TF1, ha raccolto nella prima puntata 4.168.000 e il 19.3% di share, mentre nella seconda è calato a 3.984.000 telespettatori e il 17.4%, seppur vincendo contro le repliche dello show antropologico Ciao Darwin – A grande richiesta su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.