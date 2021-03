In quel di Mediaset, anche ad aprile si proseguirà nel filone dei drammi familiari in formato fiction. E così, dopo le tre puntate di Svegliati amore mio -che ha debuttato con 3,8 milioni di telespettatori, 16,1% di share- Canale 5 proporrà un nuovo titolo, ovvero Buongiorno, mamma.

Il primissimo promo è andato in onda proprio durante la prima puntata della miniserie con Sabrina Ferilli, che si concluderà il 7 aprile. Buongiorno, mamma, dunque, andrà in onda con la prima puntata il 14 aprile 2021, sempre di mercoledì sera.

Dodici gli episodi realizzati da Rti e da Lux Vide (che torna su Mediaset dopo il successo delle tre stagioni de L’Isola di Pietro), in onda due alla volta per sei prime serate e la regia di Giulio Manfredonia. La sceneggiatura, invece, è stata curata da Elena Bucaccio (Che Dio Ci Aiuti), Mario Ruggeri (Diavoli) e Lea Tafuri (Tutto può succedere).

Di cosa parlerà Buongiorno, mamma? La trama

La serie più che drama sarà una dramedy, fondendo quindi elementi drammatici ad altri più leggeri, da commedia. La storia, però, vedrà sempre al centro una famiglia, i Borghi, con a capo la coppia formata da Guido (Raoul Bova) ed Anna (Maria Chiara Giannetta).

La vicenda parte nel 1995: i due, dopo mille difficoltà, riescono finalmente a sposarsi ed a mettere su famiglia. Hanno quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Nel 2013, un evento costringe i componenti della famiglia ad unirsi ancora di più l’uno all’altro: Anna, infatti, finisce in coma dopo un incidente.

A Guido non resta che prendersi cura della famiglia da solo, nell’attesa e nella speranza che Anna si risvegli. Intanto, però, i figli crescono: mentre Francesca, la più grande, inizia a studiare Medicina, a creare maggiori problemi è Sole.

La ragazza, infatti, dopo una notte passata con il bullo Federico, rimane incinta. Per i due giovani, è necessario assumersi le proprie responsabilità, mentre Greg, il migliore amico di Sole, cerca in tutti i modi di conquistarla. A queste vicende si aggiunge l’arrivo dell’infermiera Agata, che nasconde alcuni segreti che porteranno la famiglia Borghi a confrontarsi con il proprio passato.

Una linea temporale nel presente ed una nel passato: inevitabile non pensare a This Is Us, il family drama per eccellenza di questi anni. Buongiorno, mamma, però, sembra puntare ad un altro clima, orientandosi più sulle dinamiche di un padre che da solo deve crescere i figli e sulla forza della vita, che non riesce a fermarsi. Il cast della serie, che visti i presupposti potrebbe portare un po’ di aria fresca alla fiction di Canale 5, include anche Serena Autieri ed Erasmo Genzini.