Anche domani, venerdì 25 febbraio 2022, la programmazione di Rai1 sarà fortemente condizionata dalla guerra in Ucraina. Tra le principali variazioni di palinsesto va segnalata la cancellazione de Il Cantante mascherato, che in prima serata sarà sostituito dalla replica de Il Commissario Montalbano (andrà in onda l’episodio dal titolo Un covo di vipere).

Come accaduto già oggi, alle 9.55 non andrà in onda Storie italiane. Il programma di Eleonora Daniele lascerà il posto a Unomattina, che partirà alle 9, due ore dopo rispetto al consueto. Alle 7, infatti, è previsto un nuovo speciale del Tg1, dal titolo L’invasione, condotto dalla direttrice Monica Maggioni (che oggi è andata in onda per cinque ore di seguito, facendo saltare completamente la diretta di Unomattina).

Come detto, il contenitore mattutino di Rai1, con Marco Frittella e Monica Giandotti, prenderà il via alle 9.05, fino alle 10.30, quando lascerà spazio nuovamente al Tg1, che darà conto in tempo reale dell’informativa urgente del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera dei deputati, sulla crisi tra Russia e Ucraina. Alle 12 riprenderà la normale programmazione, con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Nel pomeriggio tutto confermato, da Oggi è un altro giorno a Il Paradiso delle signore, fino a La vita in diretta. Soliti ignoti – Il ritorno con Amadeus sarà regolarmente in onda, nell’access prime time.

Dal punto di vista televisivo, va osservato che la composizione del palinsesto mattutino di domani sembra somigliare a quello che potrebbe essere il palinsesto del mattino di Rai1 da giugno prossimo, allorquando dovrebbe finalmente concretizzarsi la tanto discussa divisione di Unomattina in due programmi diversi, uno realizzato dal Tg1 e uno dalla rete.