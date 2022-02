Sembrerebbe essere tornato sul tavolo di Viale Mazzini il tema della divisione in due parti di Unomattina, una affidata al Tg1, l’altra a Rai1.

La questione si trascina da qualche tempo. Un anno fa il direttore di Rai1 Stefano Coletta lo disse pubblicamente in Commissione di Vigilanza, rivelando di averne parlato con Giuseppe Carboni e Fabrizio Salini, allora a capo di, rispettivamente, Tg1 e Rai.

Bisogna separare gli spazi. È desueto che due identità possano convivere per dare un prodotto coerente. Non è stato possibile farlo per mancanza di risorse, ma sarò tenace. Il modello mixato, fatto di identità diverse porta a un racconto frammentato. Inseguo la possibilità che la Testata e la Rete possano dare due prodotti contigui ma diversi.