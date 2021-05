Palinsesto Canale 5 autunno 2021: squadra che vince non si cambia (ma si rinforza)

Ci siamo occupati delle anticipazioni e/o indiscrezioni dei palinsesti di Rai1 per il prossimo autunno 2021, ora è la volta di occuparci della prima rete commerciale italiana: Canale 5. Anche in questo caso vi riportiamo le indiscrezioni che circolano sul palinsesto del prossimo autunno 2021 della rete ammiraglia del gruppo Mediaset e anche in questo caso, così come per Rai1, vi invitiamo a prenderle con le molle, il tutto potrà essere ufficializzato solo ed esclusivamente in sede di presentazione.

Veniamo dunque a Canale 5 che pure lei, come Rai1, ha in serbo per la prossima stagione una pioggia di conferme. Non può essere che conferma per Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci con la partecipazione del giornalista Francesco Vecchi. Spesso e volentieri, come già detto, leader di fascia, programma e conduttori non possono che essere confermati anche per la prossima stagione televisiva, magari pure con qualche novità in termini di spazio che profuma di promozione. Conferma anche per Forum e Barbara Palombelli nel mezzogiorno di Canale 5, pure questo programma spesso e volentieri leader di fascia, nonostante Rai1 abbia migliorato la sua performance grazie a E’ sempre mezzogiorno.

Il pomeriggio resta la roccaforte dell’ammiraglia Mediaset con tutta una serie di conferme partendo dalle soap che aprono la fascia post-prandiale di Canale 5. Conferma ovviamente anche per Uomini e donne di Maria De Filippi, i day time dei reality e talent in onda ovvero Grande fratello vip 6, Isola dei famosi e Amici, quindi avanti tutta anche per il Pomeriggio 5 di Video news condotto da Barbara D’Urso. Nel preserale si avvicenderanno come sempre Gerry Scotti e Paolo Bonolis con i loro storici game show, mentre sarebbe allo studio un nuovo preserale con la new entry, si fa per dire new, Enrico Papi nel corso della prossima stagione televisiva.

Conferma poi per Verissimo con la sempre più patinata (anche se un pochino pigra televisivamente parlando) Silvia Toffanin e Amici di Maria De Filippi il sabato pomeriggio, fino alla Domenica live la domenica pomeriggio con Barbara D’Urso. Per quel che riguarda la prima serata si annuncia un autunno a tutto intrattenimento per Canale 5 con cinque serate su sette dedicate a questo genere televisivo. Si parte dalla domenica sera in bilico fra Paolo Bonolis (potrebbe essere riproposto Avanti un altro pure di sera abbinato ad un nuovo programma di varietà in seconda serata) e un ritorno di Barbara D’Urso, quindi il lunedì con il Grande fratello vip 6 diretto e condotto da Alfonso Signorini, giovedì Scherzi a parte con Enrico Papi prima e All together now con Michelle Hunziker poi, venerdì di nuovo con il Grande fratello vip 6 ed il sabato con Tu si que vales. Martedì e mercoledì in alternanza calcio e fiction.

Come abbiamo visto al momento questo sarebbe il palinsesto di Canale 5 del prossimo autunno 2021 pieno zeppo di conferme sia in termini di programmi che di conduttori. Spazio ad alcune novità o cambiamenti da qui alla presentazione dei palinsesti ad inizio estate? Non sappiamo cosa augurarci come risposta a questa compromettente domanda, lasciamo quindi ai posteri -come si usa dire- l’ardua sentenza e ci affrettiamo a ribadire che tutto questo è frutto di indiscrezioni che potranno essere confermate o smentite solo alla presentazione dei palinsesti Mediaset all’inizio dell’estate.