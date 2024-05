Ma, quindi, com’è andato L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci? Scusate il ritardo, ma è servito qualche giorno per razionalizzare dopo aver visto bruco, pulcino, renna e company. La prima puntata del nuovo programma di intrattenimento di Rai (qui la recensione del nostro Fabio Morasca) è stata vista da 2.667.000 telespettatori per una share del 17,2% (chiusura a mezzanotte e un quarto). Un dato che, a giudizio di chi scrive, può essere valutato correttamente solo in relazione al trend degli ascolti. Tradotto: se il secondo appuntamento del varietà, in palinsesto su Rai1 venerdì prossimo, crescerà allora quel 17% potrà essere interpretato come un segnalo positivo, in caso contrario sarà facile considerarlo un punto di partenza deludente.

Selvaggia Lucarelli in soccorso di Milly Carlucci

Poco fa Selvaggia Lucarelli ha dedicato un tweet a L’Acchiappatalenti, esprimendosi in maniera molto netta in merito agli ascolti registrati dalla prima puntata: “Ho recuperato la puntata di L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. Lavorando con lei e con il gruppo, non ho mai scritto nulla per esempio del Cantante Mascherato ma questa volta una cosa la voglio dire. Il 17% mi pare un risultato notevole e non certo disastroso come qualcuno dice“.

Selvaggia Lucarelli ha proseguito il suo ragionamento: “Ballando in alcune edizioni non è andato così lontano da questo risultato, per non parlare di altri programmi che sono costati due reni di Kim Kardashian“. Quindi la chiusa ironica della giudice di Ballando: “Soprattutto considerato il fatto che ho visto una parte del programma e c’erano un pulcino che si spaccava il becco con una telecamera, Wanda Nara che guardava tutto con lo stupore del gatto che guarda l’oblò della lavatrice e Sabrina Salerno che non era in grado di aprire un pennarello“. Poche ore prima su Facebook Milly Carlucci aveva fatto intendere che l’inconveniente tecnico accaduto nella diretta di venerdì scorso ha penalizzato la trasmissione.

L’Acchiappatalenti e il confronto con Il Cantante mascherato

Il Cantante Mascherato, l’altro format che la Carlucci ha testato in tempi recenti, debuttò nel gennaio 2020 con il 20,8% di share. L’ultima edizione andata in onda (nel 2023), invece, partì dal 17,9% e chiuse con una media complessiva del 17,1. Il titolo non fu confermato.

Volendo allargare il confronto all’altro prodotto nuovo di intrattenimento andato in onda di venerdì in questa stagione sulla rete ammiraglia della tv pubblica, si può notare che Colpo di luna di Virginia Raffaele partì da 3.320.000 spettatori e il 20% di share, Poi il calo e la chiusura addirittura al 14%.