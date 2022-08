Camper esce dallo studio per una settimana, ecco quando e perché – Retroscena TvBlog

Il Camper di Rai1 è in dirittura d’arrivo e per il gran finale è previsto il ritorno su strada. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, il programma del mezzogiorno estivo di Rai1 (inizia alle 11.30, per la precisione) condotto da Tinto e Roberta Morise, con la partecipazione di Federica De Denaro ed Elisa Silvestrin, nell’ultima settimana di messa in onda prevista prima che ricominci il palinsesto autunnale (e quindi È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici) uscirà dallo studio. In pratica, la trasmissione da lunedì 5 settembre cambierà faccia e sarà proposta con un format rivoluzionato, con i due conduttori in esterna invece che nello studio romano. L’altra novità riguarderà il fatto che Camper non andrà in diretta, ma sarà in versione registrata.

Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, la novità sarebbe dovuta in minima parte alla volontà da parte dei dirigenti Rai di sperimentare il titolo che ha debuttato questa estate in una nuova versione, in massima parte dalla necessità di lasciare libero lo studio di via Teulada che dopo pochi giorni ospiterà Oggi è un altro giorno e La vita in diretta.

Ricordiamo che, come anticipato da TvBlog, le trasmissioni di Alberto Matano e di Serena Bortone anticiperanno il ritorno in onda a lunedì 5 settembre, rispetto alla data inizialmente prevista del 12. Una mossa che è stretta conseguenza delle elezioni politiche in programma domenica 25 settembre.

Camper tra pochi giorni andrà in vacanza, nel senso che il programma ideato da Angelo Mellone e firmato da Giuseppe Bosin, Alessandra Curia, Valeria Marrano, Giulia Nannini, Isabella Perugini, Marco Zampetti, Sabrina Zappetta non andrà in onda in diretta nella settimana di Ferragosto, quando invece saranno proposte le repliche. Dal 22 ritornerà regolarmente in diretta, per poi, come spiegato, congedarsi dal pubblico nell’ultima settimana, dal 5 settembre, in inedita versione registrata.