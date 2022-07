La decisione ufficiale arriverà a breve, intanto in queste ore si discute e la notizia circola negli ambienti: la Rai sta pensando di anticipare la messa in onda dei programmi del daytime di Rai1 di una settimana. Quindi, invece di lunedì 12 settembre, la prima puntata della nuova stagione sarebbe proposta lunedì 5 settembre.

Secondo quanto risulta a TvBlog, i titoli in questione sarebbero quelli di Tg1-Unomattina, Unomattina, Storie Vere, È sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta.

A motivare la spinta per l’anticipo di sette giorni è, come facilmente intuibile, il voto anticipato, fissato per il 25 settembre, e la campagna elettorale. D’altronde le elezioni politiche stanno stravolgendo i palinsesti di tutte le reti televisive. Poche ore fa, non a caso, è arrivata la conferma ufficiale che i programmi di approfondimento di Mediaset anticiperanno la messa in onda già a fine agosto (Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso resta al 5 settembre, invece). In particolare, la nuova stagione di Zona Bianca inizierà domenica, quella di Dritto e Rovescio giovedì 25 agosto, di Quarta Repubblica lunedì 29 agosto e di Fuori dal Coro martedì 30 agosto.

Tornando ai titoli del daytime di Rai1, a quanto risulta a TvBlog, la decisione finale non sarebbe stata ancora presa, ma l’ipotesi più accreditata al momento sarebbe proprio quella di anticipare il ritorno in onda dei programmi del daytime (da sistemare resterebbero solo le questioni ‘organizzative’, mentre il piano ‘editoriale’ sarebbe già pronto e definito). In piedi ci sarebbe anche la possibilità che a partire prima siano soltanto i programmi pomeridiani, ossia quelli condotti da Serena Bortone e Alberto Matano, mentre Tg1-Unomattina, Unomattina, Storie vere ed È sempre mezzogiorno resterebbero in palinsesto al 12 settembre.

Ricordiamo che la Rai ha già previsto che Cartabianca anticipi dal 6 settembre al 30 agosto, data nella quale inizierà anche la nuova stagione di Porta a porta, ben prima rispetto a quanto previsto (13 settembre). Inoltre, secondo quanto scritto da Il Fatto Quotidiano Magazine, la new entry Rai Marco Damilano vedrà aprire le porte de La torre e il cavallo lunedì 22 o il 29 agosto in access prime time su Rai 3.