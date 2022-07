Tra le cose più bizzarre del mondo della televisione c’è il fatto che i programmi tv estivi in estate… vadano in vacanza. Non è un gioco di parole, non è una novità assoluta, ma è la verità. E il pubblico di Rai1 ne è ben consapevole.

Andiamo con ordine. Dal primo al 30 agosto, Unomattina estate andrà in onda in versione ridotta. Il programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave, infatti, inizierà alle 9.05 e si fermerà alle 10.20, per poi riprendere la linea alle 11.15 fino alle 11.30. Nel mezzo spazio (alle 9.35) a Rai Parlamento (fino al 5 agosto) e alle repliche di Linea Verde (10.20), in onda col titolo Linea Verde Estate da Sud a Nord, dalle 10.20 alle 11.15.

A quel punto toccherà a Camper di Tinto e Roberta Morise, che però andrà in ferie per una settimana. Precisamente, da lunedì 15 agosto partirà il rimontaggio delle puntate finora trasmesse in diretta, in onda dalle 12.20 alle 13.30. Da martedì 16 a venerdì 19, invece, i rimontaggi (modo più elegante per definire le repliche) saranno proposti dalle 11.30 alle 13.30. In generale, il programma del mezzogiorno di Rai1 a partire da ieri è stato anticipato alle 11.30, tranne appunto per le puntate di Ferragosto e di venerdì prossimo, 29 luglio (quando partirà alle 12.00).

Il senso di queste caotiche variazioni di palinsesto che di fatto mandano in vacanza i programmi estivi che per loro natura sostituiscono quelli in vacanza? Si fatica a trovarlo, ma a quanto ci risulta trattasi di necessaria ottimizzazione delle risorse da parte della Rai. E, come detto in apertura di pezzo, non è certo una novità assoluta.

La scorsa estate si presentò la medesima situazione, con Uno Weekend e Dedicato (titoli poi non confermati) che, pur essendo per definizione programmi estivi, nella settimana clou dell’estate si presero una pausa proponendo al pubblico di Rai1 dei meglio di.