Call My Agent Italia, sul fronte del cast, è un caso più unico che raro: non ci può limitare, infatti, ad elencare solo gli interpreti principali ed i ruoli loro affidati. In questa nuova serie tv di Sky, in onda da venerdì 20 gennaio 2023, anche in streaming su NOW, il cast è completo solo se si tiene in considerazione la presenza delle numerose guest-star presenti nel corso dei sei episodi della prima stagione.

Call My Agent Italia, la conferenza stampa della nuova serie Sky e NOW in liveblogging Proprio come la serie originale francese da cui è tratta, Call My Agent Italia trova uno dei suoi punti di forza proprio sul fatto che alcune delle star più famose del nostro showbiz abbiano accettato di interpretare loro stesse, in versione ovviamente modificata ai fini della trama, ma coinvolti insieme alla produzione ed alla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan nella stesura di quella che sarebbe stata la loro linea narrativa.

Ma andiamo con ordine: iniziamo a scoprire meglio il cast principale di Call My Agent Italia, e poi diamo un’occhiata anche alle guest-star della prima stagione della serie, che promette risate e divertimento fin dai primi minuti del primo episodio.

Call My Agent Italia, il cast

Gli agenti

Michele Di Mauro è Vittorio Baronciani

Ambizioso e sicuro di sé, 55 anni, Vittorio è il delfino del fondatore Claudio Maiorana. Avvocato, una grande freddezza nel condurre le trattative, conosce perfettamente l’industria e sa essere spregiudicato nel piazzare i suoi attori o proporre scambi (leggi: ricatti). Ha una moglie molto ricca, un figlio che vuole fare l’attore e un grande segreto che sta per piombargli addosso: quel segreto si chiama Camilla (Paola Buratto).

Il corrispettivo francese di Vittorio è Mathias Barneville, interpretato da Thibault de Montalembert.

Maurizio Lastrico è Gabriele Di Lillo

È il “buono” della CMA, un ragazzone di 40 anni dal cuore grande, simpatico e gentile, incapace di dare delusioni e dire bugie: qualità che per un agente sono difetti. Per questo Vittorio lo guarda dall’alto in basso, in compenso Elvira (Marzia Ubaldi) gli vuole bene e Lea (Sara Drago) è sua grande amica. Il loro motto è: “Mai innamorarsi delle attrici”. Peccato che sia più facile a dirsi che a farsi.

Il corrispettivo francese di Gabriele è Gabriel Sarda, interpretato da Grégory Montel.

Sara Drago è Lea Martelli

35 anni, è l’agente più talentuosa della CMA. Il cinema è il suo lavoro e la sua passione. Da brava stakanovista, legge tutto quello che arriva in agenzia, sa tutto, vede tutto. Infaticabile, le piace uscire la sera, partecipare a eventi mondani e fare le ore piccole. In passato è stata una sciupafemmine, poi (volente o nolente) ha dovuto mettere la testa a posto… Più o meno.

Il corrispettivo francese di Sara è Andréa Martel, interpretata da Camille Cottin.

Marzia Ubaldi è Elvira Bo

Grande signora del cinema italiano, Elvira lavora alla CMA fin dalla sua fondazione. Conosce tutti e ha frequentato tutti, ma ha mantenuto una testa giovane e curiosa. Donna di mondo, colta e dalla battuta pronta, non si separa mai dal suo adorato Marcello, un simpatico cagnetto di razza Papillon. Segue attori e registi molto importanti, ma ha una croce: Luana Pericoli (Emanuela Fanelli), attrice scadente e un po’ mitomane che non sa come mandare via.

Il corrispettivo francese di Elvira è Arlette Azémar, interpretata da Liliane Rovère.

Gli assistenti, la receptionist e… Luana

Paola Buratto è Camilla Zanon

È l’ultima arrivata in CMA. Ha 20 anni, viene da vicino Venezia ed è lei la bomba arrivata per buttare all’aria la vita di Vittorio. Ingenua e inesperta, ha dalla sua tanta curiosità e voglia di imparare, qualità che le permetteranno di destreggiarsi in un ambiente non semplice, trovando la sua strada e imparando a poco a poco un mestiere. D’altronde è l’assistente di Lea, impara dalla migliore.

Il corrispettivo francese di Paola è Camille Valentini, interpretata da Fanny Sidney.

Sara Lazzaro è Monica Ferri

38 anni, è l’efficientissima e agguerritissima assistente di Vittorio. Adora il suo capo e farebbe qualunque cosa pur di farsi notare da lui, per questo all’arrivo di Camilla non può fare a meno di chiedersi chi sia questa ragazza che sembra essere così intima con lui…

Il corrispettivo francese di Monica è Noémie Leclerc, interpretata da Laure Calamy.

Francesco Russo è Pierpaolo Puglisi

30 anni, è l’assistente di Gabriele Di Lillo e il suo più fidato consigliere. Infelicemente single, Pierpaolo ama il glamour, i riflettori e le star. Scaltro come una volpe e molto abile nel suo lavoro, nonostante sia pettegolo e pungente nei commenti, è un ragazzo di buon cuore a cui non si può non volere bene.

Il corrispettivo francese di Pierpaolo è Hervé André-Jezak, interpretato da Nicolas Maury.

Kaze è Sofia De Rosa

Splendida ragazza di 30 anni, lavora al desk della reception della CMA e non ha mai pensato di fare l’attrice fino a quando Gabriele la propone per un casting, scoprendo in lei un enorme talento. E il loro rapporto non potrà essere più lo stesso.

Il corrispettivo di Sofia è Sofia Leprince, interpretata da Stéfi Celma.

Emanuela Fanelli è Luana Pericoli

35 anni, attrice, pochissimi lavori in curriculum ma altissima considerazione di sé, Luana è un’attrice perlopiù di teatro, teatro off (molto off). Chiacchierona e polemica, millanta conoscenze e amicizie “nel giro”. Se è ancora rappresentata dalla CMA è perché Elvira non ha cuore di mandarla via, nonostante le pressioni degli altri soci: in fondo le si è affezionata, a lei e alle sue incursioni in agenzia.

Le guest-star

Come detto, il cast della serie si completa con le presenze, in ogni puntata, di attori ed attrici (ma anche talenti di altri tipo) che interpretano loro stessi. Alcuni sono veri e propri protagonisti della linea verticale dell’episodio; altri, invece, fanno delle incursioni che arricchiscono la trama.

Paola Cortellesi: l’attrice sta per firmare un contratto per “Tuskia”, mega produzione internazionale in cui interpreta la protagonista;

Paolo Sorrentino: il regista Premio Oscar confida agli agenti il suo prossimo progetto, una nuova serie tv dal titolo “The Lady Pope”;

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: i due attori, coppia anche nella vita privata, sono protagonisti in un’unica puntata, in cui Favino non riesce ad uscire dal personaggio di Che Guevara che ha appena interpretato;

Matilda De Angelis: la giovane attrice commette una gaffes che si tramuta, complici i social network, in una tempesta di polemiche nei suoi confronti;

Stefano Accorsi: l’attore di cinema, tv e teatro è alle prese con i numerosi ruoli che ha accettato di interpretare;

Corrado Guzzanti: l’attore comico non vorrebbe lavorare troppo, ma alla fine si ritrova coinvolto in un “progetto spaziale”.

Le presenze che invece impreziosiscono le varie storyline sono Alberto Angela, Joe Bastianich, Livio Beshir, Dominique Besnehard (visto anche nella serie originale), Piera Detassis, Paolo Genovese, Federico Ielapi, Pif ed Ivana Spagna. E l’apparizione di quest’ultima siamo certi che diventerà cult.