Per smaltire la sbornia di Sanremo 2024, Raiuno propone Califano, la fiction che racconta parte della vita di Franco Califano, appunto, interpretato dal giovane Leo Gassman, che dopo aver scoperto come cantante al Festival ora possiamo apprezzare anche come attore. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Califano fiction, quando va in onda?

Raiuno ha deciso di posizionare il film-tv domenica 11 febbraio 2024, alle 21:25, nella prima serata successiva al Festival di Sanremo.

Califano fiction, la trama

Roma, 1984. Al Teatro Parioli, mille spettatori attendono che salga sul palco il Maestro, il Poeta, il Saltimbanco, il Califfo. Franco è nel camerino in attesa di quello che lui immagina sarà la serata più importante della sua vita: d’ora in avanti basta bravate, sarà il miglior Califano possibile. Di lì a poco però, sei uomini in divisa faranno irruzione nel camerino, gli metteranno le manette ai polsi e lo porteranno via facendolo sfilare davanti al suo pubblico basito.

Si va indietro negli anni: Roma, 1961. Franco ha 22 anni, vive a Roma con la madre e il fratello, è orfano di padre, scrive poesie e sogna la Dolce Vita. Conosce Antonello Mazzeo (Gianpiero De Concilio), amico che gli resterà fedele per tutta la vita, e Rita (Celeste Savino), suo primo amore, con la quale si sposerà e avrà la sua unica figlia.

Ma a Califano la quotidianità ordinaria va troppo stretta e nel 1963 abbandona tutto e tutti trasferendosi a Milano, ospite di Edoardo Vianello (Jacopo Dragonetti). Qui inizia a scrivere canzoni, a frequentare più di una donna, a consumare droga e a fare amicizie importanti, come quelle con Gianni Minà (Andrea Ceravolo) e Ornella Vanoni (Valeria Bono).

Iniziano allora i primi successi come autore e scout, ma l’uso della cocaina nel 1968, al culmine di una depressione, lo costringerà a trascorrere qualche mese in una clinica per disintossicarsi. Il Califfo però è determinato, ambizioso e ricomincia da zero: torna a scrivere brani di successo come “Minuetto” interpretato da Mia Martini; con Edoardo Vianello fonda la Apollo Records; scommette sui Ricchi e Poveri e li porta a Sanremo; vive una storia d’amore con Mita Medici (Angelica Cinquantini).

Eppure, anche questo momento di successi e apparentemente felice non è destinato a durare: ben presto Califano torna a sentirsi in gabbia, si allontana dalla Medici e viene nuovamente arrestato per droga.

Il carcere è per lui un colpo di grazia, ma anche un’occasione di rinascita. Franco riesce ad ottenere gli arresti domiciliari e, grazie all’aiuto del grande amico Mazzeo, torna a scrivere ed incide l’album “Impronte Digitali”, la sua più grande eredità, il suo grande riscatto. Il film si chiude con un suo storico concerto organizzato al Teatro Parioli di Roma, una volta tornato in libertà.

Califano fiction, quante puntate sono?

La fiction è in realtà un film-tv della durata di circa 100 minuti, in onda quindi in una sola serata, quella dell’11 febbraio.

Califano fiction, cast

Il cast del film-tv è guidato da Leo Gassman, cantante vincitore di Sanremo Giovani nel 2020 con il brano “Vai bene così”. Al suo fianco, numerosi giovani interpreti.

Leo Gassman è Franco Califano;

è Franco Califano; Gianpiero De Concilio è Antonello Mazzeo;

è Antonello Mazzeo; Andrea Ceravolo è Gianni Mina;

è Gianni Mina; Valeria Bono è Ornella Vanoni;

è Ornella Vanoni; Jacopo Dragonetti è Edoardo Vianello;

è Edoardo Vianello; Angelica Cinquantini è Mita Medici;

è Mita Medici; Angelo Donato Colombo è Francis Turatello;

è Francis Turatello; Andrea Dugoni è Alfredo Rossi;

è Alfredo Rossi; Rosa Palasciano è Jolanda;

è Jolanda; Antonio Perna è Elio;

è Elio; Celeste Savino è Rita De Tommaso;

è Rita De Tommaso; Tiziano Scirè è Paolo;

è Paolo; Simone Sppinazzè è l’avvocato.

Califano fiction, regista

Alla regia del film-tv c’è Alessandro Angelini, già dietro Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso. “L’intento”, ha detto, “è stato quello di raccontare Califano oltre la maschera, mettendo in un dialogo costante l’uomo, il bambino, l’artista”.

Califano fiction, sceneggiatori e produttori

Il soggetto e la sceneggiatura della serie sono stati scritti da Isabella Aguilar (Luna Park) e Guido Iuculano (Romulus). A produrre Greenboo Production, in collaborazione con Rai Fiction.

Califano, trailer

"Califano", l'11 febbraio su Rai 1 "La vita piena di avventure, cadute e risalite di uno dei fondatori della grande canzone italiana. In Leo Gassmann abbiamo trovato quello che volevamo, non ha mai recitato ma interpreta in maniera fantastica #Califano".Maria Pia Ammirati, #RaiFiction Le prime immagini del film tv in onda domenica 11 febbraio in prima serata su Rai1 👇 Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Friday, January 26, 2024

Califano, il libro

La fiction è tratta dal libro “Senza manette” di Franco Califano con Pierluigi Diaco, edito da Mondadori.

Califano fiction, dov’è girato?

Il film-tv è stato girato a Roma, città in cui è ambientata la storia raccontata. Le riprese si sono svolte nell’autunno 2023 per una durata di circa cinque settimane.

Califano fiction su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Califano in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film-tv.