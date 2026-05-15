Home Ascolti TV Buonvino, finale in calo. Forbidden Fruit resta al 13,2% di Share, Eurovision sfiora il 7%. I dati Auditel del 14 Maggio 2026

Buonvino, finale in calo. Forbidden Fruit resta al 13,2% di Share, Eurovision sfiora il 7%. I dati Auditel del 14 Maggio 2026

Buonvino – Misteri a Villa Borghese chiude in calo, ma è sufficiente per imporsi rispetto alla concorrenza di Forbidden Fruit. Scenario diverso nel preserale dove Affari Tuoi supera di poco più di un punto La Ruota della Fortuna.

di Andrea Desideri
Buonvino, finale in calo. Forbidden Fruit resta al 13,2% di Share, Eurovision sfiora il 7%. I dati Auditel del 14 Maggio 2026
15 Maggio 2026 12:46

Buonvino – Misteri a Villa Borghese ha chiuso la sua prima stagione con un finale inatteso. La nuova mini serie di Raiuno ottiene consensi, ma perde terreno fra la prima e la seconda puntata. In quest’ultimo slot di uscita la fiction tratta dai romanzi di Walter Veltroni arriva al 17,9% di Share.

È sufficiente per vincere la serata contro Forbidden Fruit che resta al 13,2% di Share, ma in attesa di una prossima stagione si dovrà riflettere sulla collocazione di palinsesto e la gestione degli episodi. Magari con qualche puntata in più. Le reti cadette si pongono quesiti diversi, a partire da Rai2 che sceglie di puntare sulla nuova fase dell‘Eurovision Song Contest. Il concorso canoro, noto anche a livello internazionale, ottiene il 6,9% di Share.

Buonvino in calo nel finale di stagione, Forbidden Fruit fermo al 13,2%

Rai3 ritrova Splendida Cornice con Geppi Cucciari che arriva al 5,7% di Share. Numeri importanti per una trasmissione che incarna alla perfezione il ruolo di outsider nelle dinamiche di palinsesto di Viale Mazzini. Cologno Monzese risponde con Rete4 pronta a confermare Dritto e Rovescio all’8,8% di Share. Italia Uno rinnova il consueto appuntamento con Le Iene ottenendo il 9,7% di Share. La7 con Piazzapulita arriva al 6,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, opta per Skyfall dalla saga 007 e arriva all’1,5% di Share.

Nove vira sulla comicità con Comedy Match al 3,1% di Share. La WBD conquista importanti fasce di pubblico grazie a risate, monologhi e improvvisazione artistica. Sul Canale 20 troviamo, invece, Snyder’s Justice League al 2,1% di Share. Su Rai4 SWAT ottiene l’1,4% di Share, leggermente più in alto Tango&Cash su Iris con l’1,5% di Share.

Affari Tuoi in testa nel preserale

Su RaiMovie, The Double non va oltre l’1,4% di Share. La finale di Pechino Express, che ha visto il trionfo de I Raccomandati (coppia di concorrenti composta da Chanel Totti e Filippo Laurino), arriva al 2,1% di Share su SkyUno. La sfida preserale, in ambito generalista, è vinta da Affari Tuoi al 23,4% di Share contro La Ruota della Fortuna che in questa occasione specifica non va oltre il 22,2% di Share. Poco più di un punto separa i due format che continuano a darsi battaglia in access prime time. Viale Mazzini, in questo finale di stagione, sta trovando una tendenza preserale maggiormente rassicurante rispetto al passato.

Altri articoli su Ascolti TV