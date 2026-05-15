Buonvino, finale in calo. Forbidden Fruit resta al 13,2% di Share, Eurovision sfiora il 7%. I dati Auditel del 14 Maggio 2026

Buonvino – Misteri a Villa Borghese ha chiuso la sua prima stagione con un finale inatteso. La nuova mini serie di Raiuno ottiene consensi, ma perde terreno fra la prima e la seconda puntata. In quest’ultimo slot di uscita la fiction tratta dai romanzi di Walter Veltroni arriva al 17,9% di Share.

È sufficiente per vincere la serata contro Forbidden Fruit che resta al 13,2% di Share, ma in attesa di una prossima stagione si dovrà riflettere sulla collocazione di palinsesto e la gestione degli episodi. Magari con qualche puntata in più. Le reti cadette si pongono quesiti diversi, a partire da Rai2 che sceglie di puntare sulla nuova fase dell‘Eurovision Song Contest. Il concorso canoro, noto anche a livello internazionale, ottiene il 6,9% di Share.

Buonvino in calo nel finale di stagione, Forbidden Fruit fermo al 13,2%

Rai3 ritrova Splendida Cornice con Geppi Cucciari che arriva al 5,7% di Share. Numeri importanti per una trasmissione che incarna alla perfezione il ruolo di outsider nelle dinamiche di palinsesto di Viale Mazzini. Cologno Monzese risponde con Rete4 pronta a confermare Dritto e Rovescio all’8,8% di Share. Italia Uno rinnova il consueto appuntamento con Le Iene ottenendo il 9,7% di Share. La7 con Piazzapulita arriva al 6,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, opta per Skyfall dalla saga 007 e arriva all’1,5% di Share.

Nove vira sulla comicità con Comedy Match al 3,1% di Share. La WBD conquista importanti fasce di pubblico grazie a risate, monologhi e improvvisazione artistica. Sul Canale 20 troviamo, invece, Snyder’s Justice League al 2,1% di Share. Su Rai4 SWAT ottiene l’1,4% di Share, leggermente più in alto Tango&Cash su Iris con l’1,5% di Share.

Affari Tuoi in testa nel preserale

Su RaiMovie, The Double non va oltre l’1,4% di Share. La finale di Pechino Express, che ha visto il trionfo de I Raccomandati (coppia di concorrenti composta da Chanel Totti e Filippo Laurino), arriva al 2,1% di Share su SkyUno. La sfida preserale, in ambito generalista, è vinta da Affari Tuoi al 23,4% di Share contro La Ruota della Fortuna che in questa occasione specifica non va oltre il 22,2% di Share. Poco più di un punto separa i due format che continuano a darsi battaglia in access prime time. Viale Mazzini, in questo finale di stagione, sta trovando una tendenza preserale maggiormente rassicurante rispetto al passato.