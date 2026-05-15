I Raccomandati sono i vincitori di Pechino Express: chi sono Filippo Laurino e Chanel Totti. Tutte le curiosità sulla coppia

Chi sono i vincitori di Pechino Express: tutto su Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati

La sorpresa di Pechino Express 2026 ha il volto di Chanel Totti e Filippo Laurino. In gara con il nome de I Raccomandati, i due migliori amici sono riusciti a conquistare il pubblico e, alla fine, anche la vittoria del programma dopo un viaggio lungo oltre cinquemila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone.

Chanel Totti, chi è la concorrente figlia di Ilary Blasi e Totti

Classe 2007, è la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. Cresciuta sotto i riflettori, negli anni ha costruito una forte presenza social, diventando uno dei volti più seguiti della nuova generazione legata al mondo dello spettacolo.

A Pechino Express si è mostrata in una veste diversa rispetto all’immagine pubblica a cui era associata: più spontanea, ironica e capace di affrontare situazioni estreme, tra momenti di crisi e prove di carattere. La sua personalità semplice e molto schietta l’ha resa agli occhi del pubblico una vera beniamina, rivaluta.

Filippo Laurino, l’amico del cuore di sempre

Videomaker e amico d’infanzia di Chanel. Nato nel 2002, ha 23 anni. Molto più lontano dai riflettori rispetto alla compagna di viaggio, Laurino ha portato nel programma un carattere concreto e diretto, diventando il contrappeso ideale della coppia.

I due si conoscono da quando erano bambini e hanno costruito negli anni un rapporto molto stretto, fatto di complicità ma anche di scontri accesi. Proprio questo equilibrio tra affetto, ironia e litigate ha reso I Raccomandati una delle coppie più osservate del reality. Nel corso del viaggio non sono mancati momenti di tensione, discussioni e piccoli cortocircuiti caratteriali, ma la loro amicizia ha sempre avuto la meglio.

Partiti quasi come i “pischelli” dell’edizione, Chanel e Filippo hanno ribaltato i pronostici: dopo un ottimo avvio, qualche passaggio a vuoto e una lunga permanenza nelle posizioni centrali della classifica, hanno trovato lo sprint decisivo proprio nell’ultima tappa, arrivando per primi al traguardo di Kyoto e portandosi a casa la vittoria di Pechino Express 2026.