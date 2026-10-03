Milly Carlucci, dentro la casa alla Camilluccia tra vita privata e successo di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci, volto storico della Rai, ha festeggiato mercoledì 1° ottobre 2026 i suoi 72 anni a Roma, mentre si avvicina il debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle.

La sua vita privata resta però lontana dal clamore televisivo, raccolta nella casa alla Camilluccia, scelta negli anni come rifugio familiare. Una dimora raccontata a tratti, tra immagini social e interviste, che dà l’idea di una casa vera: ordinata, luminosa, classica, con molto legno e un forte legame con gli spazi esterni. Non una casa da esibire. Piuttosto un posto in cui rientrare, dopo prove, dirette, riunioni e lunghe giornate di lavoro sul programma del sabato sera.

La casa alla Camilluccia, il rifugio romano di Milly Carlucci

La casa di Milly Carlucci si trova alla Camilluccia, una delle zone più riservate di Roma nord, tra Monte Mario, via Trionfale e le strade alberate che salgono verso la Farnesina. Un quartiere lontano dal turismo del centro, ma comodo per chi lavora tra studi televisivi e appuntamenti professionali in città. Verde, privacy, servizi: una combinazione che negli anni ha attirato molte famiglie e professionisti.

Qui la conduttrice, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, nata a Sulmona il 1° ottobre 1954, ha costruito una quotidianità in linea con la sua immagine pubblica: elegante, misurata, senza eccessi. Chi la segue da tempo conosce il suo passo preciso, quasi sportivo, lo stesso che porta in televisione dagli esordi su GBR all’incontro con Renzo Arbore a L’altra domenica, fino ai grandi programmi Rai come Giochi senza frontiere, Scommettiamo che…? e, dal 2005, Ballando con le Stelle. In casa, però, il tono cambia. Meno riflettori, più famiglia. Meno palco, più silenzio.

Salone classico, eleganza senza ostentazione

Il cuore della casa sembra essere il salone dallo stile classico, uno spazio ampio, curato, accogliente. I toni sono caldi, gli arredi tradizionali, l’atmosfera familiare. Nelle immagini circolate negli anni si riconosce un gusto lontano dalle mode: divani importanti, superfici ordinate, dettagli in legno, quadri e oggetti che raccontano una lunga carriera, ma anche abitudini molto concrete.

È una stanza pensata per vivere, non solo per ricevere. Il luogo in cui una conduttrice abituata alle luci dello studio può tornare semplicemente padrona di casa, magari dopo una riunione sul cast o una diretta finita tardi. “A casa cerco normalità”, ha raccontato più volte Carlucci, parlando del rapporto tra lavoro e vita privata e del peso dell’equilibrio familiare negli anni più intensi della carriera. Il salone dice proprio questo: rappresentanza, sì, ma senza freddezza. Un’eleganza composta, romana, che non ha bisogno di alzare la voce.

Lo studio con libreria in legno, dove nasce il lavoro su Ballando

Tra gli spazi più riconoscibili della casa alla Camilluccia c’è lo studio con la libreria in legno. È una stanza che racconta bene il modo di lavorare di Milly Carlucci. Non solo conduttrice, ma anche autrice, direttrice artistica e capoprogetto di Ballando con le Stelle, Carlucci segue il programma passo dopo passo: dalla scelta dei concorrenti alla formazione delle coppie, dal ritmo della gara alle storie personali che arrivano in pista.

Lo studio, con scaffali pieni e un taglio tradizionale, sembra il posto delle telefonate, degli appunti, delle scalette corrette a penna, delle decisioni prese anche a tarda sera. Più stanza di lavoro che ambiente decorativo. La libreria in legno dà carattere e profondità, e richiama un’idea di mestiere ordinato, quasi artigianale, lontano dalla fretta dei social e dalle scorciatoie del gossip.

Del resto, il successo di Ballando nasce anche da questa cura costante, da un controllo dei dettagli che Carlucci non ha mai lasciato del tutto ad altri. “Il programma va seguito giorno per giorno”, ha spiegato in passato, ricordando che dietro il sabato sera c’è una macchina molto più complessa di quanto il pubblico possa immaginare.

Giardino e terrazzo, gli spazi lontani dalle telecamere

La parte più privata della dimora resta forse il rapporto con l’esterno: il grande giardino e il terrazzo, due elementi preziosi in una città come Roma, ancora di più in una zona verde come la Camilluccia. Sono spazi che permettono alla conduttrice di prendere distanza dal ritmo della televisione: prove, trucco, riunioni, attese dietro le quinte, dirette in cui tutto deve girare al minuto.

Il giardino, per come viene descritto, appare come una naturale continuazione della casa: piante, luce, angoli riparati, quella sensazione di quiete che a Roma non è mai scontata. Il terrazzo aggiunge invece una dimensione più intima, adatta a una colazione lenta, a una telefonata riservata, a qualche momento in famiglia prima che riparta la settimana televisiva. Niente dettagli superflui, niente ostentazione.

La casa di Milly Carlucci alla Camilluccia sembra parlare la stessa lingua della sua carriera: misura, continuità, presenza. E mentre Ballando con le Stelle si prepara a tornare in onda, quel rifugio romano resta il punto fermo da cui ripartire, stagione dopo stagione.