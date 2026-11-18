Questo 19novembre Anna Marchesini avrebbe compiuto 73 anni e noi la ricordiamo come colei che ha dato un nuovo corso alla comicità nostrana.

Anna Marchesini, nata a Orvieto il 19 novembre 1953 e morta a 62 anni il 30 luglio 2016, viene ricordata oggi in Italia, alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo 73esimo compleanno, come uno dei talenti che hanno cambiato il volto di teatro, televisione e comicità.

Con Tullio Solenghi e Massimo Lopez rinnovò il linguaggio comico del piccolo schermo, portando in prima serata una comicità colta, precisa, mai fredda. Faceva ridere senza abbassare il tiro. Anzi, spesso complicava tutto. Ed era proprio lì la sua forza.

Dall’Accademia al Piccolo di Milano: la scuola severa del teatro

Prima della popolarità in tv, prima delle parodie viste da milioni di persone, c’è stata una formazione dura, concreta: dizione, corpo, ascolto, palcoscenico.

Anna Marchesini entrò nel 1976 all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico, a Roma, dopo gli anni giovanili tra l’Umbria e gli studi classici. Non cercava la fama, lo avrebbe raccontato più volte. Cercava piuttosto un modo per dare forma a qualcosa che aveva già dentro, una voce riconoscibile, tagliente, tutta sua.

Dopo il diploma arrivò il teatro, quello vero, con l’ingresso nella compagnia del Piccolo Teatro di Milano: una scuola dentro la scuola. Lì imparò tempi, rigore, presenza. «La comicità non è superficialità», diceva, definendola una “capriola nel vuoto”. Una frase che le è rimasta addosso, perché racconta bene il suo lavoro: dietro ogni risata c’erano tecnica, malinconia, misura e uno sguardo attento sulle ombre delle cose.

Solenghi, Lopez e Marchesini: così nacque il Trio

L’incontro con Tullio Solenghi e Massimo Lopez arrivò alla fine degli anni Settanta, tra doppiaggio e radio. I tre si riconobbero presto: stesso ritmo, stessa idea artigianale del mestiere, stessa voglia di giocare sul serio. Non nacque subito un fenomeno televisivo. Nacque prima un’intesa, provata tra microfoni, copioni e turni di lavoro. Poi arrivarono la radio, la televisione e quel nome che il pubblico avrebbe ricordato semplicemente come Il Trio.

La consacrazione arrivò negli anni Ottanta, anche con programmi come “Domenica in” e “Fantastico”, dove Marchesini, Solenghi e Lopez portarono una comicità più teatrale che televisiva, ma perfetta per il piccolo schermo. Erano rapidi, affiatati, a tratti surreali. Eppure sempre chiari.

La parodia de “I promessi sposi”, trasmessa dalla Rai nel 1990, resta uno dei passaggi più citati della comicità italiana: una rilettura popolare, colta senza esibizioni, capace di trasformare Manzoni in materia viva da prima serata.

Maschere, voci e tic: i personaggi che sono entrati nella memoria

La forza di Anna Marchesini stava nella capacità di costruire personaggi pieni, mai ridotti a semplici macchiette. A volte bastavano una voce nasale, una postura rigida, uno sguardo storto, e la risata partiva.

Tra le figure più amate restano la signorina Carlo, la sessuologa Merope Generosa, la madre nevrotica, la telefonista, la donna borghese sull’orlo di una crisi piccola e insieme totale. Personaggi nati osservando l’Italia di tutti i giorni: salotti, scuole, ambulatori, famiglie, televisori accesi dopo cena. Marchesini lavorava sulle inflessioni, sulle pause, sui tic verbali. Non cercava solo la battuta. Cercava il dettaglio giusto. Una sillaba allungata, una mano ferma a mezz’aria, un’espressione di finta compostezza.

Il suo talento veniva dalla grande tradizione della maschera teatrale, ma aveva un taglio moderno, televisivo, subito riconoscibile. Solenghi ha ricordato più volte la sua precisione quasi musicale; Lopez ne ha sottolineato la libertà creativa, quel modo di buttarsi senza perdere mai il controllo. Una combinazione rara.

La malattia, l’addio del 2016 e un’eredità ancora viva

Negli ultimi anni Anna Marchesini affrontò una grave forma di artrite reumatoide, una malattia autoimmune che segnò il suo corpo ma non spezzò il legame con la scena e con la scrittura. Apparve in pubblico con più fatica, parlò della malattia senza compiacimenti e continuò a lavorare, anche con libri e spettacoli, difendendo fino alla fine la sua idea di arte come esercizio di verità.

Morì il 30 luglio 2016 nella sua Orvieto. La notizia colpì colleghi e spettatori con una familiarità particolare, quella che si crea quando un’artista entra per anni nelle case e finisce per appartenere alla memoria privata di molti.

A 73 anni dalla nascita, il suo lascito è ancora netto: nella comicità femminile italiana, nel teatro di parola, in una televisione capace di unire pubblico largo e qualità di scrittura. Marchesini non fu solo “la donna del Trio”, definizione comoda ma stretta. Fu attrice, autrice, interprete e studiosa del ridicolo umano. E la sua lezione resta attuale: si può far ridere molto, moltissimo, senza rinunciare alla complessità.