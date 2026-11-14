Emanuel Lo, ballerino, coreografo e autore romano, è molto più del grande amore di Giorgia: è un artista tutto da scoprire.

Emanuel Lo, molto più che il grande amore di Giorgia: il percorso dell’artista che ha unito danza, musica e televisione

Il suo nome attraversa da anni danza, televisione e musica, con un percorso costruito tra sale prova, palchi, studi tv e videoclip. Per Emanuel Lo la relazione con Giorgia, nata nei primi anni Duemila durante i tour, è una parte importante della sua storia. Ma non l’unica.

Dagli studi da bambino a Roma ai primi passi in Rai e Mediaset

All’anagrafe Emanuele Lo Iacono, Emanuel Lo è nato a Roma l’11 luglio 1979. Da bambino ha studiato chitarra e pianoforte, prima ancora che la danza diventasse il cuore del suo lavoro. A dieci anni, come ha raccontato in più interviste, aveva già capito che quel mondo fatto di ritmo, musica e movimento non sarebbe rimasto solo una passione.

Negli anni Novanta sono arrivati i primi ingaggi in televisione, come ballerino e aiuto-coreografo in programmi trasmessi da Rai e Mediaset. Erano anni in cui la danza in tv aveva un ruolo preciso: accompagnare cantanti, sigle e varietà, creare immagini immediate, riconoscibili. Emanuel Lo è cresciuto lì, tra il palco e il dietro le quinte. Prove lunghe, cambi scena, tempi stretti. La tecnica, certo. Ma anche il mestiere.

Quel passaggio gli ha aperto la strada verso produzioni diverse e, più avanti, verso collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Anche i tour hanno contato molto. Meno visibili della televisione, ma decisivi: palchi montati presto, prove nel pomeriggio, spettacolo la sera. Una scuola dura, concreta, fondamentale per chi lavora nella coreografia professionale.

Da X Factor ad Amici: Emanuel Lo diventa un volto della danza in tv

Uno dei passaggi che hanno dato più forza al suo profilo pubblico è arrivato nel 2010, quando Emanuel Lo ha firmato le coreografie di X Factor nell’ultima edizione trasmessa dalla Rai. In un programma dove musica pop, immagine televisiva e performance dovevano funzionare insieme, il suo lavoro ha trovato una visibilità nuova. Non era più solo il ballerino sul palco. Era l’uomo che costruiva il movimento intorno agli artisti.

Poi è arrivato Amici di Maria De Filippi. Nel 2016 Emanuel Lo è entrato nel talent come giudice di hip-hop, con uno stile diretto, tecnico, poco incline alle frasi fatte. Dal 2022 è diventato uno dei maestri di danza di Amici, accanto a nomi molto noti del programma, tra cui Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

A Canale 5 il suo ruolo si è definito ancora meglio: seguire gli allievi, correggerli, spingerli a capire non solo cosa stanno ballando, ma perché lo stanno facendo. In più occasioni ha spiegato che la danza chiede presenza, ascolto, identità. Il suo metodo tiene insieme l’esperienza televisiva e il lavoro quotidiano in sala prove. Poche scorciatoie. Molta pratica.

“Woofer”, “Cambio tutto” e i videoclip: la musica nell’altra vita di Emanuel Lo

Accanto alla danza, Emanuel Lo ha portato avanti anche una strada musicale tutta sua. Nel 2007 ha pubblicato il singolo “Woofer”, realizzato con il rapper Tormento, nome storico dell’hip-hop italiano. Due anni dopo è arrivato l’album “Cambio tutto”, un progetto che ha mostrato un altro lato del suo percorso: meno legato al corpo in scena, più vicino alla scrittura, alla voce, alla produzione.

Non è stata una parentesi nata per caso. La musica era già dentro la sua formazione, fin dagli anni in cui studiava strumenti e ascoltava generi diversi. In quel periodo, però, ha scelto di esporsi anche come interprete. Una scelta non scontata, per chi era già conosciuto come coreografo e ballerino. Ma anche un modo per non restare chiuso in una sola immagine.

Dal 2011 Emanuel Lo ha iniziato a occuparsi anche di regia di videoclip musicali, firmando video per sé e per altri artisti. Un dettaglio che dice molto del suo modo di lavorare: movimento, inquadratura, montaggio, rapporto tra suono e immagine. Nel suo caso, la parola artista non è una formula comoda. È il risultato di un percorso passato attraverso linguaggi diversi.

Giorgia, il figlio Samuel e una coppia lontana dalla favola perfetta

La storia tra Emanuel Lo e Giorgia è iniziata tra il 2003 e il 2004, quando lui lavorava nel corpo di ballo dei tour della cantante. Lui stesso ha parlato di un incontro forte, nato sul lavoro e poi diventato vita quotidiana. Da allora la coppia ha scelto una linea chiara: poche apparizioni, poche frasi a effetto, molta riservatezza.

Nel 2010 è nato Samuel, il figlio che entrambi hanno sempre cercato di tenere lontano dall’esposizione mediatica. La loro relazione, come hanno raccontato in più occasioni, ha conosciuto anche momenti difficili. Emanuel Lo ha parlato di un periodo di allontanamento durato circa un anno, seguito poi da un riavvicinamento. “Non siamo una coppia perfetta”, ha detto in sostanza il coreografo, descrivendo un equilibrio fatto di cose semplici: lui che fa la spesa, lei che cucina, la casa, il lavoro, i silenzi.

Forse è proprio questo a rendere la loro storia diversa da tante narrazioni patinate dello spettacolo. Giorgia, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, ed Emanuel Lo, coreografo, danzatore, autore e regista, hanno costruito un legame esposto ma non esibito. Una storia lunga, con inciampi e ripartenze, dentro una carriera che per lui continua a muoversi tra danza, musica e televisione, senza fermarsi a una sola definizione.