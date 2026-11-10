L’Eredità, il retroscena di Marco Liorni sul balletto delle Professoresse e la svolta della puntata

Marco Liorni ha raccontato lunedì 9 novembre 2026, nello studio Rai di L’Eredità a Roma, un piccolo retroscena sul balletto delle Professoresse Ofelia Passaponti e Marta Antonucci.

Una confidenza fatta al pubblico di Rai Uno mentre il quiz entrava nel vivo della nuova stagione. Marco Liorni, durante la puntata di L’Eredità, ha messo insieme momenti leggeri, eliminazioni pesanti e una Ghigliottina sfumata per un concorrente arrivato all’ultimo gioco con un montepremi importante.

Il fuori onda svelato da Liorni: il pubblico in studio balla con Ofelia e Marta

Il momento è arrivato dopo uno degli stacchi ormai riconoscibili della nuova edizione di L’Eredità: il balletto delle due Professoresse, piazzato tra una prova e l’altra nel ritmo del programma.

Finita la coreografia, Marco Liorni si è girato verso la platea da casa e ha lasciato cadere una frase semplice, quasi presa al volo dal clima dello studio: “Voi non lo vedete, ma il nostro pubblico balla!”. Un dettaglio piccolo, certo, ma capace di dire qualcosa su quello che succede dietro le telecamere del quiz di Rai Uno.

Gli stacchi musicali, a quanto pare, non restano solo sul palco. In studio il pubblico accompagna davvero Ofelia Passaponti e Marta Antonucci, segue il tempo, partecipa. Una spontaneità che in tv arriva solo a tratti. Liorni lo ha detto sorridendo, senza farne una scena. Proprio per questo il retroscena ha funzionato: ha mostrato il lato più sciolto di un programma fatto di regole, tempi stretti e risposte giuste.

Le nuove Professoresse alla prova del preserale: dall’esordio incerto alla fiducia del pubblico

La stagione di L’Eredità 2026, quella del venticinquesimo anno del quiz, è partita anche con un cambio nel cast femminile.

Al posto di Linda Pani e Greta Zuccarello sono arrivate Ofelia Passaponti e Marta Antonucci, chiamate ad affiancare Marco Liorni in una fascia oraria dove ogni dettaglio si nota. L’ingresso non è stato immediato, come spesso succede nei programmi con abitudini forti e un pubblico fedele. All’inizio le due erano apparse più trattenute, con qualche esitazione nel trovare il tono giusto accanto al conduttore e ai concorrenti. Poi, puntata dopo puntata, hanno preso spazio e sicurezza, soprattutto nei momenti più leggeri.

Il balletto, guardato all’inizio con curiosità, è diventato una piccola abitudine. Non solo un elemento di scena, ma anche un modo per misurare il clima in studio. Liorni, che conosce bene i tempi del preserale, le ha accompagnate senza forzare, lasciando che entrassero piano piano nel linguaggio del programma.

Federico lascia il gioco dopo nove puntate: l’addio commosso del veterano

La parte più emotiva della puntata è arrivata con l’uscita di Federico, ormai un volto familiare per gli spettatori di L’Eredità, dopo nove presenze e sei accessi alla Ghigliottina. A eliminarlo è stata la sfida con Simona, ex direttrice delle Poste in pensione e campionessa di ping pong, in un momento della gara in cui un errore pesa più della simpatia costruita in studio.

Federico ha salutato con la voce rotta, cercando di tenere insieme gratitudine e delusione. “Sono contentissimo”, ha detto, visibilmente commosso. Poi ha aggiunto di aver fatto tante puntate e conosciuto persone diverse. Infine il ringraziamento al programma: “Voi siete fantastici. Non mi sarei mai aspettato di arrivare fin qui”.

Parole non levigate, e proprio per questo vere. Liorni gli ha lasciato il suo tempo, senza interrompere. Intanto la gara è ripartita, con Riccardo, campione in carica, capace di battere Simona alla Scossa e di arrivare al Triello.

La Ghigliottina di Fabrizio e il momento d’oro negli ascolti di Rai Uno

Nel finale, l’accesso alla Ghigliottina è andato a Fabrizio, concorrente di Napoli e studente di Legge, arrivato all’ultimo gioco con un montepremi da 23.750 euro. Davanti alle cinque parole-indizio ha scritto “cuore”, una risposta che poteva starci, ma non era quella giusta. La soluzione esatta era “fragile”. Una chiusura amara, come spesso succede nel gioco più atteso di L’Eredità, dove tra intuizione e vittoria può esserci pochissimo.

La puntata arriva in una fase positiva per il quiz di Rai Uno, tornato centrale nel preserale dopo l’esperienza estiva di L’Eredità Summer, che non aveva ottenuto gli stessi risultati. Nei giorni scorsi Liorni aveva spiegato che dopo il Tg1 una parte del pubblico cerca un intrattenimento più leggero, citando la diversa natura di programmi come Affari Tuoi. Adesso, però, sono i numeri a parlare: secondo i dati riportati, L’Eredità ha raggiunto il 24,1% di share con 3 milioni 841 mila spettatori, confermandosi leader nella sua fascia. Una risposta concreta, più di qualunque dichiarazione. E per Rai Uno, in un preserale così affollato, pesa parecchio.