Dentro la casa romana di Alessia Marcuzzi: stile minimal, design e affacci sul Flaminio

Alessia Marcuzzi vive stabilmente a Roma, nel quartiere Flaminio. È qui che ha scelto di tenere il suo centro, la sua base familiare e quotidiana, dopo anni passati tra studi televisivi, set e viaggi.

Quando può si divide con Londra, città legata agli affetti e a una parte importante della sua vita privata. La sua casa romana, raccontata nel tempo anche da alcuni scorci condivisi sui social e ripresi da testate come Leggo, parla chiaro: stile minimal, pochi pezzi scelti, tanta luce e un’idea di eleganza senza ostentazione.

Roma, il punto fermo di Alessia Marcuzzi: dagli esordi in tv alla scelta di restare nella Capitale

Il legame tra Alessia Marcuzzi e Roma viene da lontano. Nata e cresciuta nella Capitale, la conduttrice ha iniziato proprio qui il suo percorso prima di entrare nel mondo della televisione, all’inizio degli anni Novanta, con il debutto su Telemontecarlo.

In quegli anni ha affiancato volti popolari come Umberto Smaila e Gigi Sabani, poi è arrivato il Festivalbar, dal 1996, uno snodo decisivo per la sua popolarità. Da lì, una carriera fatta di programmi molto seguiti: Le Iene, Grande Fratello, L’Isola dei Famosi.

Tanti spostamenti, molti impegni, ma un punto fermo è rimasto: Roma. “Roma è casa”, ha lasciato capire più volte nei suoi racconti pubblici, senza mai trasformare la vita privata in una vetrina continua. Anche per questo la scelta di un appartamento elegante ma sobrio, vicino al cuore culturale e quotidiano della città, sembra in linea con il suo modo di raccontarsi.

Flaminio, la casa romana e la vita con la figlia Mia

Secondo quanto riportato da Leggo, la casa di Alessia Marcuzzi a Roma si trova nel quartiere Flaminio, zona residenziale e vivace a nord del centro storico, tra il Lungotevere, piazza del Popolo, il MAXXI e l’Auditorium Parco della Musica.

Un quartiere amato da professionisti, artisti e famiglie: centrale quanto basta per restare dentro la vita della città, ma più riservato rispetto ad altri indirizzi molto esposti. Qui la conduttrice vive con la figlia Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti, in un appartamento che dagli scatti apparsi negli anni sui social sembra ampio, luminoso, pensato per essere vissuto davvero.

Non una casa da copertina fredda e intoccabile, dunque. Piuttosto un interno ordinato, con colori misurati, spazi ariosi e dettagli personali lasciati al posto giusto. L’indirizzo preciso, come è naturale quando si parla dell’abitazione privata di un personaggio pubblico, non è noto. Ma il legame con il Flaminio appare chiaro: una zona discreta, elegante e ben collegata.

Living, cucina e dettagli d’autore: il minimal caldo della casa

Lo stile della casa romana di Alessia Marcuzzi rispecchia molto la sua immagine pubblica: essenziale, femminile, curata, con attenzione al design ma senza eccessi.

Nel living, dagli scorci condivisi e poi ripresi dalla stampa, si notano pavimenti in legno chiaro, pareti neutre e arredi dalle linee pulite. Al centro spicca un grande divano scuro, che dà carattere a un ambiente giocato soprattutto su toni morbidi e materiali naturali.

A fare la differenza sono i dettagli. Tra questi, una fotografia in bianco e nero di Marilyn Monroe, con cornice dorata, che porta una nota più pop e personale. La cucina sembra uno degli spazi più vissuti: mobili scuri dal taglio moderno, una grande isola centrale, utile per cucinare ma anche per ritrovarsi in famiglia in momenti informali.

In alcune immagini si intravedono anche angoli più intimi, come la camera da letto, dove compare un quadro di Brigitte Bardot. Pochi elementi, scelti con cura. E un equilibrio evidente tra estetica e vita quotidiana.

Terrazzo privato e Londra: gli affetti oltre Roma

Tra gli spazi più apprezzati della casa c’è il terrazzo, un angolo esterno raccolto, circondato da siepi e fiori, con affacci sulla città e quella luce romana che cambia volto tra mattina e tramonto. Basta poco per raccontarlo: qualche pianta, una seduta, i palazzi intorno.

Fuori da Roma, però, resta forte anche il filo con Londra, città in cui Marcuzzi ha vissuto periodi importanti della sua vita familiare. Nella capitale britannica ha studiato il figlio Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, laureato alla University of Westminster in Business dei media prima di avvicinarsi alla carriera di procuratore sportivo. Sempre a Londra la conduttrice si è sposata con Paolo Calabresi Marconi, da cui oggi è separata. Secondo fonti come Fanpage, Marcuzzi avrebbe acquistato anche lì un appartamento, mostrato solo in parte sui social: colori chiari, linee semplici, atmosfera ordinata.

Roma resta il centro della sua vita. Londra, invece, conserva il segno di un’altra stagione, fatta di famiglia, spostamenti e nuovi equilibri personali.