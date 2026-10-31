Paolo Bonolis e la nuova indiscrezione sentimentale: “Innamoratissimo di un’ex tentatrice di Temptation Island”

Paolo Bonolis sarebbe di nuovo innamorato. La voce è circolata nelle ultime ore dopo l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia: il conduttore romano avrebbe una relazione con una ex tentatrice di Temptation Island.

Per ora nessun nome e nessuna conferma dal diretto interessato. Un silenzio che non sorprende: Bonolis ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, anche dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, ufficializzata nel giugno 2023.

Paolo Bonolis, una relazione nata nell’orbita Fascino

A raccontare la nuova presunta storia è stato Gabriele Parpiglia, che parla di un Paolo Bonolis legato sentimentalmente a una donna vicina al mondo Fascino, la società di produzione riconducibile a Maria De Filippi.

Il particolare che ha acceso la curiosità è proprio questo: la donna sarebbe una ex tentatrice di Temptation Island, programma prodotto da Fascino e da anni al centro del racconto televisivo delle coppie. Parpiglia ha spiegato che molti avrebbero potuto pensare a un incontro negli studi di Tú sì que vales, altro programma dell’area De Filippi, ma la pista sarebbe un’altra.

Da qui il riferimento allo “zampino” di Maria, non per forza in senso diretto, ma come presenza forte in un mondo televisivo dove le strade, prima o poi, si incrociano. Secondo il giornalista, Bonolis sarebbe “innamoratissimo”. Chi lo frequenta lo descriverebbe più sereno, più leggero, deciso a riprendersi spazi personali e tempo per sé.

Un dettaglio che pesa, perché arriva dopo una separazione molto raccontata: quella da Sonia Bruganelli, con la quale il conduttore ha mantenuto un rapporto pubblico civile, tra apparizioni in tv e dichiarazioni spesso molto schiette.

Di recente, ospite nel programma dell’ex moglie su Italia 1, Bonolis ha ammesso di non essere sempre stato fedele durante il matrimonio. Bruganelli, a sua volta, aveva già raccontato a Belve di aver tradito. Una sincerità rara, anche spiazzante, che rende oggi ogni nuova voce sulla vita sentimentale del conduttore ancora più osservata.

Tra vita privata e lavoro: il presunto stop a Ciao Darwin e l’avvistamento a Londra

La parte più interessante dell’indiscrezione, però, non riguarda solo il gossip. Parpiglia lega questa nuova presunta fase sentimentale anche ad alcune scelte di lavoro di Bonolis. Il conduttore avrebbe detto no, almeno per ora, a una nuova stagione di Ciao Darwin, uno dei programmi simbolo della sua carriera a Mediaset. E non sarebbe tutto: avrebbe rallentato anche altri progetti, preferendo dedicare più tempo alla vita privata e ai viaggi con la nuova fiamma.

Se fosse confermato, sarebbe un passaggio molto umano: anche chi vive da anni tra studi televisivi, prove, autori e scalette corrette fino all’ultimo minuto può scegliere, a un certo punto, di togliere qualcosa al lavoro per restituirlo alla propria quotidianità. Tra i dettagli citati da Parpiglia c’è anche un avvistamento a Londra: Bonolis e la presunta compagna sarebbero stati visti insieme al concerto di Cesare Cremonini.

Una scena semplice, più da vita vera che da copertina: niente red carpet, niente posa ufficiale, solo una serata da spettatori, tra musica, viaggio e un anonimato forse cercato più che trovato. Al momento, però, tutto resta nel campo dell’indiscrezione. Bonolis non ha commentato, e in fondo anche questo dice qualcosa: chi lo segue sa che difficilmente trasforma la propria vita sentimentale in una conferenza stampa.

Anche Sonia Bruganelli, oggi legata ad Angelo Madonia, non risulta abbia parlato pubblicamente della presunta nuova compagna dell’ex marito. La storia resta quindi sospesa tra ciò che raccontano i retroscena televisivi e ciò che i protagonisti scelgono di non dire. Ed è forse proprio questo equilibrio, tra curiosità pubblica e riservatezza privata, a renderla più seguita di una semplice voce rosa.