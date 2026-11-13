Aldo Biscardi, il calcio in tv prima dei social: dal «Processo» al mito del moviolone

Venerdì 13 novembre 2026, su Rai 2 alle 23.20, il documentario Il lunedì di Biscardi riporta in tv Aldo Biscardi, il giornalista molisano morto nel 2017 che cambiò il modo di parlare di calcio davanti alle telecamere. P

rima dei social, delle clip virali e dei commenti in tempo reale, c’erano già le sue polemiche del lunedì sera, il pubblico che voleva dire la sua e quel rito collettivo costruito attorno al “Processo” e al mito del moviolone.

Biscardi torna in Rai: il documentario che rimette al centro il suo calcio in tv

A quasi dieci anni dalla morte, Aldo Biscardi torna al centro del racconto televisivo con un documentario che prova a guardare oltre i tormentoni e le imitazioni.

Il lunedì di Biscardi, in onda su Rai 2 in seconda serata, riparte dal programma che lo rese familiare a più generazioni: Il processo del lunedì, nato in Rai e poi diventato un appuntamento fisso del dopo-campionato. Non era soltanto un talk sportivo. Era una piazza, spesso rumorosa, dove allenatori, dirigenti, giornalisti, tifosi celebri e opinionisti discutevano di rigori negati, espulsioni, arbitri e classifiche.

Biscardi stava lì, al centro, con quella voce impossibile da confondere e una conduzione che sembrava sempre sul punto di saltare. Ma il caos, in fondo, era parte del gioco. “Facciamo parlare tutti”, ripeteva spesso, raccontano quelli che hanno lavorato con lui. E infatti parlavano tutti, eccome.

Da Larino alla tv nazionale: l’accento molisano che diventò un marchio

Nato a Larino, in provincia di Campobasso, il 26 novembre 1930, Biscardi non provò mai a nascondere le sue origini. Anzi, le portò in televisione.

L’accento molisano, così netto da diventare materiale per parodie e imitazioni, non fu mai corretto né addolcito per piacere alla tv nazionale. Era una parte del personaggio, certo, ma anche dell’uomo. Tornava volentieri nel suo paese, dove si fermava a parlare di calcio con i compaesani, nei bar o in piazza, con la stessa foga che metteva in studio. Anche per questo diventò popolare pure tra chi seguiva la Serie A solo da lontano.

Aldo Biscardi non aveva l’aria distaccata del giornalista televisivo tradizionale. Sembrava piuttosto uno capace di portare in studio la discussione da bar, con le sue interruzioni, le sue esagerazioni, le sue passioni. E lì stava la sua forza: trasformare il linguaggio del tifoso in televisione.

Il «Processo del lunedì»: risse verbali, tormentoni e una nuova lingua del talk sportivo

Con “Il processo del lunedì”, Biscardi contribuì a cambiare il talk sportivo italiano. Meno cronaca, più discussione. Meno riassunti delle partite, più sospetti, interpretazioni, scontri diretti. Il calcio era ancora quasi tutto nel fine settimana e il lunedì diventava il giorno dei verdetti popolari.

In studio si parlava di Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli e delle provinciali, ma il vero carburante erano gli arbitri. Una trattenuta sfuggita ai più, un fuorigioco dubbio, un contatto in area: tutto poteva diventare un caso nazionale. Le risse verbali erano frequenti, a volte cercate, altre volte semplicemente sfuggite di mano. Biscardi le guidava a modo suo: interrompeva, rilanciava, inventava frasi che finivano dritte nel lessico televisivo.

Il suo nome è rimasto legato anche a momenti di forte tensione con il potere calcistico e televisivo. Tra gli episodi più citati c’è la rottura con Silvio Berlusconi, maturata negli anni del calcio-show e delle televisioni private, segno di un rapporto mai davvero semplice con editori, presidenti e dirigenti. Biscardi, del resto, nella polemica ci stava volentieri. Non ai margini, ma dentro.

Il moviolone, la Var prima della Var e l’eredità lasciata al calcio raccontato

La parola che più di tutte resta attaccata ad Aldo Biscardi è “moviolone”: il grande replay televisivo usato per rivedere gli episodi contestati e accendere il dibattito del lunedì sera.

Per anni ne fece una battaglia personale, chiedendo di aiutare gli arbitri con la tecnologia molto prima dell’arrivo della Var. Oggi sembra quasi scontato. Allora, invece, quella richiesta veniva spesso liquidata come una fissazione televisiva, utile più a far discutere che a cambiare davvero le regole. Biscardi insistette, puntata dopo puntata. Voleva immagini, ingrandimenti, confronti, pause. Voleva “vedere meglio”, diceva in studio, perché secondo lui il pubblico aveva il diritto di capire.

Nel tempo sono arrivati anche riconoscimenti curiosi e simbolici, compreso il richiamo al Guinness World Record per la lunga presenza televisiva legata al calcio. Ma la sua eredità più concreta è un’altra: aver trasformato la discussione sportiva in uno spettacolo quotidiano, anticipando molte dinamiche che oggi vivono sui social. Prima dei post, dei commenti in diretta e delle clip virali, c’era già il Processo di Biscardi. Con meno tecnologia, certo. Ma con lo stesso bisogno di dire la propria, subito, davanti a tutti.