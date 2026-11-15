Pierluigi Diaco, la carriera tra giornalismo, Rai e polemiche in diretta

Pierluigi Diaco, una carriera lunga e sfaccettata: tra successi e scivoloni ecco come è arrivato ad esser il conduttore di BellaMa’, su Rai 2.

Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore romano nato il 23 giugno 1977, è tornato al centro della scena televisiva nel novembre 2026 per le polemiche esplose a BellaMa’, su Rai 2, dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani. Un episodio che ha riaperto una questione che lo accompagna da anni: il suo modo di stare davanti all’ospite, il confine sottile tra racconto personale e pressione in studio.

Ma la storia professionale di Diaco parte da molto lontano, dai primi articoli scritti giovanissimo fino all’incontro con Maurizio Costanzo, passando per radio, tv pubblica e programmi costruiti sull’intervista più intima.

Gli esordi precoci: dai libri al giornalismo prima dei 18 anni

La carriera di Pierluigi Diaco comincia presto, molto prima dei tempi abituali. Nato a Roma e cresciuto dalla madre Giovanna dopo la morte del padre, scomparso quando lui aveva cinque anni, Diaco si avvicina da ragazzo ai libri, alla scrittura, alla politica.

Prima ancora di compiere 18 anni entra nel giornalismo. Nel 1995 debutta in televisione con TMC giovani-vecchi, dopo aver già firmato lavori legati all’impegno civile, tra cui una pubblicazione su padre Ennio Pintacuda. In quegli anni scrive anche per L’Indipendente, Panorama, Capital e, più avanti, per Il Foglio di Giuliano Ferrara. Una gavetta veloce, fatta di redazioni, radio e televisione.

Poi arrivano programmi come Generazione X, La cantina, Maglioni marroni e l’approfondimento su Sky TG24 con C’è Diaco, tra il 2003 e il 2005. Già in quella fase si vede un tratto che resterà centrale: il confronto diretto, spesso personale, con chi ha davanti.

La lunga collaborazione con Maurizio Costanzo e l’arrivo nella tv del pomeriggio

Il nome di Maurizio Costanzo attraversa una parte importante del percorso di Diaco. Prima come modello, poi come collega e punto di riferimento. Diaco lavora come autore al Maurizio Costanzo Show, collabora con lui a Bontà loro e al Maurizio Costanzo Talk, e nel 2013 lo affianca anche in radio nel Radio Costanzo Show su RTL 102.5. Non è soltanto un rapporto professionale. Costanzo, nel 2017, celebra anche l’unione civile tra Diaco e il giornalista Alessio Orsingher, diventando una presenza centrale nella sua vita pubblica e privata.

Intanto Diaco cambia registri e fasce orarie: nel 2010 conduce Unomattina Estate con Georgia Luzi, tra il 2011 e il 2013 è opinionista a Domenica in, nel 2015 partecipa alla decima edizione dell’Isola dei Famosi. Poi arriva il pomeriggio di Rai 1 con Io e te, condotto dal 2019 con Valeria Graci e Sandra Milo. È lì che la sua immagine si definisce meglio: conduttore da studio, portato alla confidenza, più interessato alla storia emotiva dell’ospite che alla semplice promozione.

Da “Ti sento” a “BellaMa’”: l’intervista emotiva e il rischio di spingersi troppo oltre

Con Ti sento, prima su Rai 2 e poi anche su Rai Radio 2, Diaco porta avanti un’idea precisa di intervista: memoria, fragilità, passaggi privati, ferite personali. Nel programma passano attori, cantanti e volti della televisione. Alcune conversazioni fanno notizia per il tono intimo, altre per la forza delle confessioni. “La solitudine non mi spaventa”, raccontò Raoul Bova in una puntata ripresa dalla stampa, mentre Arisa parlò senza filtri di un momento difficile della propria vita.

Dal 2022 Diaco conduce BellaMa’, sempre su Rai 2, programma pomeridiano che mette a confronto generazioni diverse, giovani e adulti, tra dibattiti, ospiti, musica e racconti personali. La formula è riconoscibile. Ma porta con sé anche un rischio evidente: quando l’intervista entra troppo nel privato, la distanza tra ascolto e insistenza può diventare minima. È un equilibrio delicato, ancora di più in diretta o in programmi con una forte impronta autoriale.

Diaco ha più volte difeso una televisione basata sull’autenticità e su un dialogo poco patinato. Una scelta che divide: per alcuni è la sua cifra, per altri un modo troppo invasivo di condurre.

Il caso Ravagnani e le polemiche che hanno riacceso il dibattito sulla conduzione

La discussione più recente riguarda Alberto Ravagnani, ex sacerdote e volto noto sui social, ospite di BellaMa’ nella puntata del 3 novembre 2026. Secondo quanto riportato dalle cronache televisive, l’intervista ha provocato reazioni per alcune domande giudicate insistenti e per il clima creatosi in studio.

La Rai ha parlato di “toni eccessivi” e annunciato approfondimenti interni. Diaco, dal canto suo, ha avuto uno sfogo in diretta, definendo quella, secondo le ricostruzioni circolate, “la giornata più difficile” della sua vita professionale.

Sul caso sono intervenuti anche altri volti della tv, tra cui Milly Carlucci, che ha espresso solidarietà a Ravagnani durante Ballando con le Stelle. Non è la prima volta che il conduttore finisce al centro delle polemiche: in passato si è parlato di una ramanzina in diretta a una concorrente, di una gaffe su Umberto Balsamo, dato per morto mentre era vivo, e di tensioni con ospiti o collaboratori, da Adriana Volpe ad altre figure del mondo Rai.

Episodi diversi, non sempre paragonabili, ma legati da un nodo comune: il rapporto tra autorità del conduttore, sensibilità dell’ospite e reazione del pubblico. Diaco resta una figura riconoscibile della televisione italiana, capace di costruire spazi personali e divisivi. Anche per questo, ogni sua intervista finisce per pesare più di una semplice domanda fatta in studio.