Daniela Pasti è stata al fianco di Corrado Augias per più di sessant’anni: dal matrimonio, nel 1963, fino alla morte del giornalista e scrittore, avvenuta a Roma il 19 novembre 2026.

Una storia lunga, rimasta quasi sempre fuori scena. Accanto all’Augias pubblico — autore, conduttore, intellettuale tra i volti più noti della cultura italiana — c’era una vita privata fatta di casa, lavoro, affetti, abitudini. Poco esibita, molto custodita. Eppure decisiva per capire l’uomo.

Le nozze del 1963, l’inizio di una vita insieme

Il matrimonio tra Corrado Augias e Daniela Pasti, celebrato nel 1963, aprì una vita comune attraversata da molte stagioni della cultura italiana: i giornali, la televisione, i libri, i programmi di approfondimento.

Lei, giornalista e scrittrice, non è mai stata soltanto “la moglie di”. Aveva un percorso suo, uno sguardo personale, una presenza discreta ma solida.

Chi ha conosciuto Augias lo ha raccontato spesso come un uomo rigoroso, curioso, capace anche di ironia. Nel privato, però, veniva fuori un lato più raccolto, legato alla casa e agli equilibri familiari. Di Daniela Pasti parlava senza grandi dichiarazioni, ma con riconoscenza. In un’intervista del 2022, descrivendo la loro casa, la definì la vera “general manager” della vita quotidiana. Una battuta asciutta, quasi leggera. Ma diceva molto.

Natalia, le nipoti e quella famiglia tenuta al riparo

Dalla loro unione è nata Natalia Augias, rimasta anche lei, come il resto della famiglia, lontana dall’esposizione mediatica che spesso circonda i personaggi pubblici.

Su questo la scelta della coppia è sempre apparsa chiara: tenere separati il lavoro e la vita privata, proteggere gli affetti, non trasformare la famiglia in una parte del personaggio televisivo. Nelle rare occasioni in cui Augias ha lasciato intravedere qualcosa della sua intimità, sono emersi pochi dettagli, essenziali: la figlia Natalia, le nipoti, gli amici, i libri, i quadri, le stanze vissute per decenni. Nessuna scena costruita per mostrarsi. Piuttosto, una mappa domestica.

Lui, che aveva attraversato redazioni, studi televisivi, viaggi e città europee, sembrava trovare proprio lì il suo punto di ritorno. “La casa è piena di memoria”, aveva lasciato capire parlando del suo appartamento romano. E in quella memoria Daniela aveva un posto evidente, anche quando restava sullo sfondo.

La scrittura a quattro mani e «Tre colonne in cronaca»

Il legame tra Daniela Pasti e Corrado Augias non fu solo familiare. Nel 1986 firmarono insieme il romanzo «Tre colonne in cronaca», prova di una complicità capace di arrivare anche alla pagina scritta. Un terreno tutt’altro che semplice, soprattutto quando a lavorare insieme sono due persone abituate a osservare, scegliere, tagliare. Il titolo, con quel richiamo al linguaggio dei giornali, rimandava a un mondo che entrambi conoscevano bene: la cronaca, le redazioni, il peso delle parole messe in fila in poco tempo. Non fu soltanto un episodio editoriale. Fu anche il segno di un dialogo intellettuale che accompagnava la loro vita di tutti i giorni.

Daniela Pasti, negli anni, si dedicò anche alla pittura, lasciando nella casa della coppia una traccia concreta della propria sensibilità. Quadri, colori, immagini. Un altro modo di raccontare, meno pubblico della televisione e dei libri di Augias, ma non per questo meno personale.

La casa ai Parioli, tra libri, quadri e memoria privata

La casa ai Parioli, dove Augias raccontò di vivere con Daniela da quasi mezzo secolo, è diventata negli anni una specie di archivio privato della coppia: scaffali pieni di libri, fotografie, opere d’arte, oggetti raccolti lungo una vita. Non un museo, almeno non nel senso freddo della parola. Una casa vissuta. Dalle interviste affiorava l’immagine di un uomo pubblico che, spenti i riflettori, tornava a un ordine familiare, fatto di stanze, consuetudini, presenze.

C’era Roma, naturalmente. Ma c’era anche Parigi, città cara ad Augias e parte della sua biografia professionale e sentimentale. C’erano le conversazioni, i silenzi, i ricordi. Dopo la morte di Corrado Augias, il 19 novembre 2026, la figura di Daniela Pasti resta legata a questa lunga continuità: una presenza discreta, mai decorativa, dentro una storia d’amore durata più di sessant’anni. Una storia senza ostentazione, vissuta nel tempo lento delle cose condivise.