Barbara D’Urso torna in Rai e lo fa rompendo un silenzio durato a lungo. Dopo l’uscita da Mediaset, i mesi senza programmi, le voci sui progetti Rai mai arrivati in onda e il gelo di molti colleghi, la conduttrice riparte da Rai 1 con Ballando con le Stelle.Non da padrona di casa, però: sarà in

Barbara D’Urso torna in Rai e rompe il silenzio: i cinque colleghi che l’hanno difesa e il nodo dei presunti veti

Barbara D’Urso torna in Rai e lo fa rompendo un silenzio durato a lungo. Dopo l’uscita da Mediaset, i mesi senza programmi, le voci sui progetti Rai mai arrivati in onda e il gelo di molti colleghi, la conduttrice riparte da Rai 1 con Ballando con le Stelle.

Non da padrona di casa, però: sarà in giuria. Un ruolo diverso, meno centrale, ma tutt’altro che secondario per chi, per anni, è stata una presenza fissa nel pomeriggio televisivo degli italiani.

Dall’addio a Mediaset alla giuria di Ballando: sostegni, silenzi e programmi Rai sfumati

Sono passati più di tre anni dall’ultima volta in cui Barbara D’Urso ha condotto un programma in tv. L’estate del 2023 ha segnato lo strappo con Mediaset, azienda di cui era stata a lungo uno dei volti più riconoscibili, fino alla scadenza del contratto con il Biscione, a fine dicembre dello stesso anno. Da allora, a parte un’intervista a Domenica In e la partecipazione a Ballando con le Stelle, la sua presenza sul piccolo schermo è rimasta rara, quasi sospesa.

Intervistata dal Corriere della Sera, D’Urso ha confermato il ritorno su Rai 1 nella giuria dello show condotto da Milly Carlucci, definita “una grandissima professionista”. Poi il paragone, secco: “Siamo due generalesse: teniamo tutto sotto controllo”. Il passaggio che più ha fatto discutere, però, riguarda i colleghi che l’avrebbero difesa pubblicamente mentre era lontana dalla tv. I nomi fatti sono cinque: Milly Carlucci, Gerry Scotti, Paola Perego, Massimo Giletti e Piero Chiambretti. “Tutti gli altri hanno taciuto, ma va bene così”, ha detto.

Una frase misurata, ma pesante. Perché racconta anche questo: nel mondo dello spettacolo, a volte, pure il silenzio finisce per sembrare una scelta. D’Urso ha cercato poi di non alimentare lo scontro sul suo arrivo a Ballando, soprattutto sul posto in giuria e sui vecchi attriti con Selvaggia Lucarelli. “Vado in giuria perché mi ha chiamata Milly, forse occupo il posto di Fabio Canino, chi lo sa. Non vorrei aggiungere altro”, ha spiegato.

Nel cast ci sarà anche Ornella Muti, legata a un precedente delicato: la figlia Naike Rivelli è stata condannata penalmente per due volte per diffamazione aggravata nei confronti di D’Urso. Anche su questo, la conduttrice ha scelto una linea chiara: giudicherà il ballo, non il passato. “Sono sicura che Ornella Muti ballerà bene”, ha dichiarato. Resta il punto più spinoso: quello dei presunti veti.

D’Urso ha smentito le voci su richieste economiche troppo alte e su presunti privilegi logistici, liquidandole come fake news. Ma ha anche lasciato capire che, in questi anni, alcuni progetti Rai sarebbero stati preparati e poi spariti. “Ogni sospetto cadrà quando delle trasmissioni che ogni volta vengono preparate da me, assieme a persone della Rai, magicamente smetteranno di sparire”, ha detto. Una frase che riporta in primo piano l’ipotesi, circolata più volte, di un veto legato al suo recente passato a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi.

Nulla di provato, certo. Ma abbastanza per lasciare aperta una domanda: perché una conduttrice così riconoscibile, nel bene e nel male, è rimasta fuori dai giochi tanto a lungo? Il ritorno a Ballando con le Stelle non chiude il caso, ma apre una fase nuova. D’Urso non rientra dove molti se l’aspettavano, cioè alla guida di un programma quotidiano. Entra invece in uno show dove dovrà guardare, commentare, pesare le parole. Forse è proprio qui la prova più interessante: dopo anni al centro della scena, ora dovrà capire come starci condividendola con gli altri.