Melissa Satta difende la chiusura di Striscia la Notizia: “Il mondo è andato avanti”

Striscia la Notizia non è stata solo una trasmissione: per quasi quarant’anni ha occupato un pezzo preciso della serata degli italiani, quello del dopo cena su Canale 5. La sua chiusura ha lasciato dietro di sé commenti, rimpianti e parecchie domande.

Melissa Satta, che di quella storia ha fatto parte come velina, ne ha parlato senza nostalgia di maniera: le dispiace, certo, ma secondo lei la tv è cambiata. E anche il pubblico. In poche parole: “Il mondo è andato avanti”.

Dal calo degli ascolti alla scelta Mediaset: perché Striscia è arrivata al capolinea

Ospite del podcast “Non lo faccio per moda” di Giulia Salemi, Melissa Satta ha commentato la chiusura del tg satirico ideato da Antonio Ricci e andato in onda per quasi 38 anni, dalla prima puntata del 7 novembre 1988 fino all’ultima del 19 febbraio 2026. L’ex velina non ha nascosto l’amarezza per la fine di un programma legato a una parte importante della sua carriera, ma ha scelto parole molto nette: “Capisco che il mondo è andato avanti, le esigenze della gente e il modo di comunicare sono cambiati”. Poi ha aggiunto: “Ci sta che un programma nato molti anni fa non porti più a casa il successo che aveva prima”.

Un ragionamento semplice, quasi raro nel mondo dello spettacolo, dove spesso il passato si difende a prescindere. Satta ha toccato anche il punto più delicato: forse Striscia avrebbe dovuto cambiare, ma cambiarla troppo avrebbe voluto dire perdere la sua identità. “Striscia è Striscia. Se l’avessero cambiata non sarebbe stata più Striscia”, ha detto. Il nodo, alla fine, resta quello degli ascolti. Mediaset ha scelto di chiudere il programma anche per il calo di pubblico e per il successo de La Ruota della Fortuna, più forte nella stessa fascia. Al di là dell’affetto per il Gabibbo, le veline, il bancone e i servizi satirici, la tv commerciale vive di numeri: quando il pubblico si sposta, la pubblicità lo segue. E una rete privata, prima o poi, ne prende atto.

Nella stessa chiacchierata con Giulia Salemi, Melissa Satta ha raccontato anche l’inizio della storia con Carlo Beretta. Nessuna scena da film, ma un messaggio nato sui social: “Siamo entrambi nati in America e mi ha fatto una battuta su questa cosa su Instagram. E da lì è nato tutto”.