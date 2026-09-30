Vladimir Randazzo, il percorso dall’Accademia a Tale e Quale Show: bio, età, lavoro, vita privata

Chi è Vladimir Randazzo, tra i concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show: biografia, età, vita privata, lavoro

Chi segue Un Posto al Sole lo associa subito al volto intenso e inquieto di Nunzio Cammarota, uno di quei personaggi capaci di restare addosso al pubblico anche nella routine della soap di Rai 3. Ma Vladimir Randazzo non è arrivato in tv per caso. Prima della popolarità, c’è stato un percorso fatto di teatro, studio, provini e scelte tutt’altro che scontate. Dalla Sicilia al set, fino alla nuova esposizione su Rai 1 con Tale e Quale Show.

Dalla Sicilia all’INDA: la formazione di Vladimir Randazzo

Vladimir Randazzo è nato a Ragusa il 6 agosto 1994, sotto il segno del Leone. Ha origini siciliane e rumene, e il legame con la Romania passa anche dalla lingua: il romeno lo parla fluentemente. Prima di puntare davvero sulla recitazione, aveva pensato a tutt’altro. Si era preparato per i test d’ingresso a Medicina, segno che davanti a sé aveva immaginato una strada molto diversa. Poi ha scelto il palcoscenico.

Dopo il liceo si è formato all’Accademia d’Arte Drammatica “Giusto Monaco” dell’INDA di Siracusa, dove ha dato metodo e disciplina a una passione già chiara. Non solo recitazione pura: nel suo percorso ci sono anche workshop di recitazione cinematografica, scherma scenica e Commedia dell’Arte.

I primi passaggi in tv arrivano con titoli noti come Il giovane Montalbano e Squadra Antimafia 8. Poi altri lavori tra cinema e televisione: A mano disarmata, Il discepolo, Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, Solo per passione – Letizia Battaglia e Maria Corleone. Una gavetta vera, di quelle che spesso il pubblico ricostruisce solo dopo, quando un volto diventa familiare.

Un Posto al Sole, poi Tale e Quale Show: il salto di visibilità

La svolta arriva nel gennaio 2021, quando Vladimir Randazzo entra nel cast di Un Posto al Sole nel ruolo di Nunzio Cammarota. Non era un ingresso semplice: una soap storica ha un pubblico attento, abituato a notare ogni sfumatura e ogni cambiamento. Randazzo, però, riesce a dare nuova forza al personaggio, fino a farne uno dei volti più seguiti della serie di Rai 3.

Nunzio non è solo il ragazzo tormentato o il centro di una trama sentimentale: porta con sé conflitti familiari, fragilità e il bisogno continuo di trovare un posto nel mondo. Fuori dal set, l’attore resta piuttosto riservato. È legato alla collega Federica Quaranta, ma non sembra interessato a trasformare la vita privata in un racconto continuo. Ora per lui c’è una nuova prova: Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Qui Randazzo deve misurarsi con imitazioni, canto e trasformazioni sceniche. Per chi lo conosce solo come Nunzio, può essere una sorpresa. Il mestiere resta lo stesso, ma cambia il rischio: nella soap un personaggio si costruisce puntata dopo puntata; sul palco del varietà bisogna convincere in pochi minuti, con voce, postura, somiglianza e presenza. Una sfida che può mostrare al pubblico un lato meno conosciuto del suo lavoro.