Quando in casa Rai serve un’idea, eccola che arriva: una bella striscia informativa da piazzare nell’access prime time. Negli ultimi tempi è successo prima su Rai2 (il direttore di rete era Carlo Freccero e così nacque Tg2Post) e poi su Rai3 (da settembre è partito Il cavallo e la torre, affidato a Marco Damilano, ma la prima scelta era Lucia Annunziata). Ora tocca, a quanto pare, a Rai1. Dove tra poche settimane potrebbe debuttare un programma – una striscia informativa, appunto – da collocare tra il Tg1 della sera e I Soliti Ignoti di Amadeus (roba che per riuscire a non fare ascolti bisogna impegnarsi tantissimo). Alla conduzione potrebbe esserci – come da indiscrezioni che circolano da molti giorni ormai e che sono partite proprio da TvBlog – Bruno Vespa.

Così, per il giornalista, che a maggio prossimo compirà 79 anni, sarebbe pronto un bis (nella fascia dove ha fatto scuola Il fatto di Enzo Biagi), visto che continuerebbe ad essere saldamente alla guida di Porta a Porta, il talk di approfondimento di Rai1 dal 1996.

D’altronde Bruno Vespa sembra essere l’uomo del momento in Rai. Dopo aver raccolto le prime parole televisive dei Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, lo storico giornalista della tv pubblica ha intervistato per primo in tv la Premier Giorgia Meloni. E, dopo aver piazzato il colpo Zelensky già a maggio scorso, lo ha ripetuto recentemente intervistando il Presidente dell’Ucraina di persona sempre a Porta a Porta.

Ma Vespa ha dimostrato di essere in primissima linea anche in faccende decisamente secondarie rispetto a politica e guerra. Meno di una settimana fa, infatti, ha bruciato la notizia di Zelensky ospite del Festival di Sanremo al via a febbraio prossimo. Uno spoiler che il direttore artistico Amadeus ha successivamente commentato facendo trapelare un po’ di comprensibile imbarazzo:

Eravamo d’accordo che mi avrebbe fatto sapere, ma non aveva specificato che me lo avrebbe fatto sapere a Domenica In…

Intanto, il possibile approdo di Vespa nell’access prime time di Rai1 sta creando polemiche anche all’interno della tv pubblica (strano eh). Il sindacato dei giornalisti Rai, l’Usigrai, ha diffuso poche ore fa una nota: