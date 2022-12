Se il buongiorno si vede dal mattino, pare chiaro come possa essere la giornata. Bruno Vespa ha fatto il colpaccio, per altro anticipato proprio da queste colonne, ha intervistato per primo Giorgia Meloni Presidente del Consiglio in tv. Un colpaccio fatto da uno dei giornalisti più longevi del panorama televisivo italiano e di certo non è il primo scoop fatto da questo professionista assunto in Rai per concorso (uno dei pochi) e che ha attraversato il piccolo schermo italico della Rai in lungo e in largo, con i governi di qualsiasi colore e se lo ha fatto significa che è bravo e sa fare bene il suo mestiere.

La fortuna ti può baciare una volta, ma se poi non hai le qualità per rendere quel bacio qualcosa di duraturo, allora fai la fine del giocatore di Las Vegas, che dopo aver vinto perde tutto nel giro di poco tempo. Ecco dunque che Vespa ha portato a casa quello scoop, ma non solo, ha messo sul tavolo da gioco, proseguendo la nostra metafora, il suo rapporto con la nuova premier, rapporto che fatto aguzzare di certo la vista agli abitanti del pianeta Rai, che inevitabilmente presto vedrà nuove navicelle atterrare sul proprio suolo. In arrivo dunque nuovi passeggeri pronti a frequentare le stanze della tv pubblica, per riequilibrare le rappresentanze, dandole un colore più appropriato alla nuova maggioranza politica che ha vinto le ultime elezioni nazionali.

In questo contesto, la cui effettiva operatività è ancora in divenire, si inserisce un progetto, per ora in fase embrionale che va a coinvolgere proprio Bruno Vespa, un progetto di cui ha accennato Marianna Aprile sul settimanale di Carlo Verdelli “Oggi“. Il progetto, di cui TvBlog ha avuto modo di verificarne l’effettiva esistenza e forza, vedrebbe in campo il conduttore e direttore di Porta a porta alla guida di una nuova striscia informativa nello spazio che fu di Enzo Biagi con il celebre “Il fatto“. Un progetto di cui si sta discutendo di questi tempi e che potrebbe prendere il via dopo il prossimo Festival di Sanremo.

Naturalmente questo progetto, qualora prenda poi corpo, deve fare i conti con una fascia oraria delicatissima del palinsesto televisivo nazionale, quella cioè dell’access prime time. La fascia che accompagna il pubblico televisivo dall’edizione principale del Telegiornale e fino al programma di prima serata, è assolutamente fondamentale in termini di ascolti e quindi di raccolta pubblicitaria. Toccare gli equilibri di quella porzione cosi importante del palinsesto è molto pericoloso e se si vuole fare, va fatto con grande tatto e grande intelligenza. Qualora dunque si decida davvero di varare questa nuova striscia informativa, oltre naturalmente a non sovrapporsi con il Cavallo e la torre di Marco Damilano su Rai3, deve anche inserirsi nella programmazione di Rai1, senza nuocere ai Soliti ignoti, che è l’artefice dei successi di Rai1 nella fascia di prime time, battendo ormai regolarmente il competitor Striscia la notizia.

In tutto questo è dunque fondamentale non far slittare in avanti il game show condotto da Amadeus, dando una precisa collocazione oraria all’eventuale nuova striscia informativa di Bruno Vespa, che dovrebbe andare in onda “a schiaffo” subito dopo la sigla di chiusura del Tg1 delle 20, in chiusura al massimo alle 20:31, magari partendo alle 19:55, un minuto prima dell’attuale partenza fissata ormai alle 19:56. Attenzione dunque alla collocazione oraria di questa eventuale nuova striscia informativa affidata a Bruno Vespa, premura da tenere sia per lo stesso conduttore di Porta a porta che per l’economia dell’access prime time di Rai1.