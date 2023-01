Un momento speciale nella programmazione Rai del Giorno della Memoria è sicuramente Binario 21, pensato e realizzato per l’access prime time di Rai 1 e in onda oggi, venerdì 27 gennaio 2023, alle 20.35. Uno speciale di 2 ore in diretta dal binario 21 della Stazione Centrale di Milano, là dove partivano i treni per i campi di concentramento e di sterminio e dove ora sorge il Memoriale della Shoah. Testimone di uno di quei viaggi all’inferno e ora guida preziosissima nella memoria della Shoah la senatrice Liliana Segre, che proprio dal binario 21 partì il 30 gennaio 1944, appena tredicenne, con destinazione Auschwitz: con lei c’erano il padre Alberto e altre 603 persone, ma dall’inferno tornarono solo in 22.

L’esperienza personale si fa collettiva in questo ricordo incancellabile, marchiato sulla pelle, che si cerca così di imprimere nella memoria di chi non c’era, di chi è venuto dopo, di chi nega e continua a negare, di chi minimizza, di chi era dall’altra parte. L’evento si avvale di video dell’epoca, di materiali fotografici, ma soprattutto dell’esperienza diretta della senatrice Segre, che ripercorre quel gennaio 1944 e gli anni della guerra. Dal Binario 21, infatti, Liliana Segre racconta i momenti concitati che precedettero la sua deportazione, ricordando i luoghi simbolo della sua esperienza, dalla pietra d’inciampo dedicata al padre Alberto, morto nel campo di sterminio, e posta davanti a casa Segre, alla scuola elementare di via Ruffini a Milano che Liliana frequentava e dalla quale nell’ottobre del 1938 fu espulsa a causa delle leggi razziali, fino al carcere di San Vittore, penultima tappa di quel viaggio all’inferno, e dalla quale quel 30 gennaio del 1944 venne prelevata per essere condotta su un vagone merci nei sotterranei della Stazione Centrale di Milano. Con Fabio Fazio ci saranno anche Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino, ma uno dei momenti più suggestivi sarà l’esibizione del Coro del Teatro alla Scala.

A seguire Rai 1 ha scelto di non programmare la consueta puntata di The Voice Senior, ma di dare spazio a un film, Il sacchetto di biglie: tutta la programmazione la trovate nel nostro articolo dedicato. Ricordiamo che lo speciale è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina ed è scritto da Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Francesco Piccolo, con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri e Antonietta Zaccaro, mentre la regia è di Cristiano D’Alisera.